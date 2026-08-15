Atelier danse avce la Compagnie Dyptik Théâtre de Cusset Cusset

Informations pratiques

Cusset

Atelier danse avce la Compagnie Dyptik

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 18:00:00

fin : 2026-10-12 20:00:00

Date(s) :

2026-10-12

Vivez un moment exaltant en compagnie des danseurs de la compagnie Dyptik.

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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

Experience an exhilarating moment with the dancers of the Dyptik Company.

L’événement Atelier danse avce la Compagnie Dyptik Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations