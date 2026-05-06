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Atelier Danse & Bien-être Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Atelier Danse & Bien-être Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Atelier Danse & Bien-être Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Centre Paris Anim’ Mado Robin

Adresse : 84 rue Mstislav Rostropovitch

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : <p></p>

Dim. 31 mai de 12h30 > 14h

Dans le cadre « Un dimanche à Mado »

Un atelier qui fait du bien au corps et à l’esprit : découvrez avec Desirée cet atelier et reconnectez-vous à votre énergie positive

Inscriptions sur place et par téléphone au 01.82.04.02.95

En ligne ou par mail : cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr

Un atelier qui fait du bien au corps et à l’esprit : découvrez la Danse & Bien-être et reconnectez-vous à votre énergie positive
Le dimanche 31 mai 2026
de 12h30 à 14h00
gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T15:30:00+02:00
fin : 2026-05-31T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T12:30:00+02:00_2026-05-31T14:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch  75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin


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