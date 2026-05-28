Festival du Court-Métrage Étudiant : Court’Échelle x Jardin21 Jardin21 Paris

Le Festival Court’Échelle s’invite au Jardin 21 pour une journée placée sous le signe de la créativité et de la maternité au cinéma ! Entièremznt gratuit, c’est un festival de courts-métrages étudiants qui met en avant le talent des cinéastes de demain ✿

Au programme :

Espace Rooftop :

13h30 → 17h30 : marché de créations, avec artistes et créateur·ices de tous les horizons

13h30 → 15h30 : participez aux ateliers de sérigraphie et de fleurs séchées dans la joie et la bonne humeur, et repartez avec votre création à la fin

Espace Palmeraie :

17h30 → 18h30 : table ronde sur la question de la mère au cinéma

19h → 21h30 : “MÈRE(S) AU CINÉMA”, une projection de courts-métrages en plein air, suivie d’échanges avec les réals présent·es

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 22h

✿ Événement : 13h30 – 21h30

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

Nous trouver :

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

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Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette saison, notre jardin-potager ouvre ses portes du 2 avril au 26 septembre, avec une programmation toujours aussi hybride et engagée : DJ sets, stand-up, rencontres, projections, spectacles, performances, ateliers, marchés, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre cantine sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21.fr

〰 Bar & restauration sur place

〰 Toutous bienvenus

〰 Horaires

mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

〰 Nous trouver

12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Le festival Court’Échelle investit le Jardin21 pour une journée à la croisée du cinéma, de la maternité, et de la créativité.

Le dimanche 31 mai 2026

de 13h30 à 21h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T16:30:00+02:00

fin : 2026-06-01T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T13:30:00+02:00_2026-05-31T21:30:00+02:00

Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/festival-du-court-metrage-etudiant-courtechelle-x-jardin21-l



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