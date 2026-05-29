Concert associatif Emo’rythmes ! Théâtre Traversière Paris

Ils/Elles ont 7 ou 77 ans, ils/elles jouent depuis 6 mois ou depuis 20 ans — et dimanche, ils/elles montent tous.tes ensemble sur la scène du Théâtre Traversière pour explorer ce que la musique sait faire de mieux : exprimer l’indicible, exprimer les émotions.

Pas un récital scolaire : un vrai spectacle vivant, entièrement mis en scène par l’Apprenti Musicien autour du thème de l’expression des émotions. Le genre de soirée qui donne envie de se (re)mettre à la musique pour partager tous.tes ensemble !

Un spectacle musical multistyles, avec 80 artistes de tous âges réunis sur une même scène.

Le dimanche 31 mai 2026

de 13h45 à 15h45

Le dimanche 31 mai 2026

de 16h15 à 18h15

payant

Tarif enfant à 4 euros

Tarif adulte à prix libre dès 8 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T16:45:00+02:00

fin : 2026-05-31T18:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T13:45:00+02:00_2026-05-31T15:45:00+02:00;2026-05-31T16:15:00+02:00_2026-05-31T18:15:00+02:00

Théâtre Traversière 15bis, rue Traversière 75012 Paris

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