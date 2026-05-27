BARAPRAIA 31/5 – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris
BARAPRAIA 31/5 – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris dimanche 31 mai 2026.
BARAPRAIA 31/5 – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris Dimanche 31 mai, 16h00 Entrée Libre
Ambiance tropical vibes tous les dimanches de l’été au Barapapa, la guinguette plus groovy de Paris 12 !!
Concocté par la team du Bal Tropical de Paname et la crew de Groovalizacion Djs, plongez vous dans les sonorités calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique avec lives et DJs pour profiter des beaux jours au bord de la Seine, entre classiques et nouveautés samba, cumbia, salsa, zouk, afropop, kompa, merengue ou encore reggaeton, baile funk, shatta/dancehall !! ☀️
Todos a bailar a BARAPRAIA !! ️
Prochaine date
DIM. 31 MAI
spécial Brésil avec RODA DE QUAI
16H-0H
✨ Entrée Libre
Le Barapapa
Guinguette festive sur Seine chaque été depuis 2016
Cocktails • Food • DJ sets • Sunsets • Friends • ❤️ Love
11 port de la Râpée — 75012 Paris
Ⓜ️ Gare de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T23:59:00.000+02:00
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https://shotgun.live/events/barapraia-31-5
Le Barapapa 11 port de la Râpée Paris 12e Arrondissement Paris 75012 Paris
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