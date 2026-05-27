BARAPRAIA 31/5 – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris Dimanche 31 mai, 16h00 Entrée Libre

Ambiance tropical vibes tous les dimanches de l’été au Barapapa, la guinguette plus groovy de Paris 12 !!

Concocté par la team du Bal Tropical de Paname et la crew de Groovalizacion Djs, plongez vous dans les sonorités calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique avec lives et DJs pour profiter des beaux jours au bord de la Seine, entre classiques et nouveautés samba, cumbia, salsa, zouk, afropop, kompa, merengue ou encore reggaeton, baile funk, shatta/dancehall !! ☀️

Todos a bailar a BARAPRAIA !! ️

Prochaine date

DIM. 31 MAI

spécial Brésil avec RODA DE QUAI

16H-0H

✨ Entrée Libre

Le Barapapa

Guinguette festive sur Seine chaque été depuis 2016

Cocktails • Food • DJ sets • Sunsets • Friends • ❤️ Love

11 port de la Râpée — 75012 Paris

Ⓜ️ Gare de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T23:59:00.000+02:00

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https://shotgun.live/events/barapraia-31-5

Le Barapapa 11 port de la Râpée Paris 12e Arrondissement Paris 75012 Paris



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