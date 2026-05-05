Les mercredis de l’addicto Hôpital Sainte Anne Paris
Les mercredis de l’addicto Hôpital Sainte Anne Paris mercredi 27 mai 2026.
Peut on obliger son proche à être hospitalisé ? C’est quoi une obligation de soins ? Mon proche est agressif, je fais quoi ?
Les mercredis de l’addicto sont des espaces d’informations, de dialogues, d’échanges et de soutien à destination de l’entourage des personnes souffrants d’addictions.
Ces rencontres sont co-animées par des médecins, psychologues, infirmiers addictologues du Centre Moreau de Tours.
Avec la participation de la Maison Des Usagers du GHU Paris et l’association AL-ANON / ALATEEN
Les mercredis de l’addicto : Et la loi dans tout ça ?
Le mercredi 27 mai 2026
de 13h00 à 15h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T16:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T13:00:00+02:00_2026-05-27T15:00:00+02:00
Hôpital Sainte Anne 1 rue Cabanis 75014 Amphithéâtre MorelParis
https://www.ghu-paris.fr/fr/agenda/les-mercredis-de-laddicto +33145657479
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