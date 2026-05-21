Mercredi c’est tout vert La Ferme de Paris PARIS
Mercredi c’est tout vert La Ferme de Paris PARIS mercredi 27 mai 2026.
Quels sont les gestes pour l’entretien du potager ? Quelles sont les récoltes du moment ? Quels semis pour cette saison ?
Prenez part au chantier participatif du Jardin des proportions et initiez vous pratiques bio du potager.
Les rendez-vous :
mercredi 27 mai de 14h30 à 16h30 (en libre et en continu)
mercredi 24 juin de 14h30 à 16h30 (en libre et en continu)
mercredi 8 juillet de 14h30 à 16h30 (en libre et en continu)
mercredi 19 août de 14h30 à 16h30 (en libre et en continu)
IMPORTANT : Nous vous conseillons vivement de venir équipé.e.s de vêtements et de chaussures adaptés aux activités en extérieur.
Atelier potager pour tous au Jardin des proportions.
Le mercredi 19 août 2026
de 14h30 à 16h30
Le mercredi 08 juillet 2026
de 14h30 à 16h30
Le mercredi 24 juin 2026
de 14h30 à 16h30
Le mercredi 27 mai 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit Atelier familial Public enfants. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T17:30:00+02:00
fin : 2026-08-19T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T14:30:00+02:00_2026-05-27T16:30:00+02:00;2026-06-24T14:30:00+02:00_2026-06-24T16:30:00+02:00;2026-07-08T14:30:00+02:00_2026-07-08T16:30:00+02:00;2026-08-19T14:30:00+02:00_2026-08-19T16:30:00+02:00
La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 PARIS
https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/
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