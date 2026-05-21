Mercredi c’est tout vert La Ferme de Paris PARIS

Quels sont les gestes pour l’entretien du potager ? Quelles sont les récoltes du moment ? Quels semis pour cette saison ?

Prenez part au chantier participatif du Jardin des proportions et initiez vous pratiques bio du potager.

Les rendez-vous :

mercredi 27 mai de 14h30 à 16h30 (en libre et en continu)

mercredi 24 juin de 14h30 à 16h30 (en libre et en continu)

mercredi 8 juillet de 14h30 à 16h30 (en libre et en continu)

mercredi 19 août de 14h30 à 16h30 (en libre et en continu)

IMPORTANT : Nous vous conseillons vivement de venir équipé.e.s de vêtements et de chaussures adaptés aux activités en extérieur.

Atelier potager pour tous au Jardin des proportions.

Le mercredi 19 août 2026

de 14h30 à 16h30

Le mercredi 08 juillet 2026

de 14h30 à 16h30

Le mercredi 24 juin 2026

de 14h30 à 16h30

Le mercredi 27 mai 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit Atelier familial Public enfants. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T17:30:00+02:00

fin : 2026-08-19T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T14:30:00+02:00_2026-05-27T16:30:00+02:00;2026-06-24T14:30:00+02:00_2026-06-24T16:30:00+02:00;2026-07-08T14:30:00+02:00_2026-07-08T16:30:00+02:00;2026-08-19T14:30:00+02:00_2026-08-19T16:30:00+02:00

La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/



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