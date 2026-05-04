Atelier arts plastiques – festival de l’air Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
Atelier arts plastiques – festival de l’air Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS mercredi 27 mai 2026.
Chaque année la Ville A des Arts organise, en collaboration avec la Mairie du 18e, le festival Nourrir la ville. Cette année le thème choisit pour le festival qui se tiendra du 25 au 31 mai est l’air.
Le Centre Paris Anim’ propose aux enfants de fabriquer une
manche à vent, pouvant donner la direction et la force du
vent, décorée de symboles graphiques du vent.
Le mercredi 27 mai 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit
Réservation au 01 58 20 58 00, par mail à cpajeanmichelmartial@actisce.org ou à l’accueil du centre.
Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-27T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T14:30:00+02:00_2026-05-27T16:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/
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