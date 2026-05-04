Atelier arts plastiques – festival de l’air Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

Chaque année la Ville A des Arts organise, en collaboration avec la Mairie du 18e, le festival Nourrir la ville. Cette année le thème choisit pour le festival qui se tiendra du 25 au 31 mai est l’air.

Le Centre Paris Anim’ propose aux enfants de fabriquer une

manche à vent, pouvant donner la direction et la force du

vent, décorée de symboles graphiques du vent.

Le mercredi 27 mai 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit

Réservation au 01 58 20 58 00, par mail à cpajeanmichelmartial@actisce.org ou à l’accueil du centre.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-27T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T14:30:00+02:00_2026-05-27T16:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/



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