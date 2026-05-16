« Résonances », les visites-ateliers pour le jeune public débarquent au 100ecs ! Le 100 e.c.s. PARIS

Visites-ateliers pour le jeune public des expositions du 100 e.c.s. CYCLE 1

CURIOSITÉ mercredi 27 mai – 13h30/16h00

L’ARCHIPEL DES POSSIBLES mercredi 24 juin – 13h30/16h00

Pensés pour inclure au mieux le jeune public, les visites-ateliers placent les jeunes visiteurs au centre de l’expérience de médiation. Point de départ essentiel, la découverte des expositions se fera sous forme de visite active. Ensuite, les temps d’expression artistique permettront, indirectement de prolonger et d’enrichir la rencontre avec les œuvres et d’entrer en résonance avec elles de façon personnelle et sensible.

Formée en sciences de l’éducation dans le champ de l’art, Faustine De Bock est artiste-intervenante, médiatrice et pédagogue. Elle cumule plus d’une dizaine d’années d’intervention auprès du jeune public, de la maternelle au lycée. Elle défend une pédagogie critique, ouverte et ascendante ainsi qu’une médiation centrée sur les personnes.

CURIOSITÉ

mercredi 27 mai – 13h30/16h00

Les collagistes d’images et d’objets de l’exposition renvoient de façon singulière à la mémoire et au passé, et font dialoguer par une mise en scène poétique et onirique le réel avec le fantasmé. À la manière des artistes exposés, les participants sont invités à fabriquer un ou plusieurs objets « fétiches » pour former un petit cabinet de curiosités collectif.

L’ARCHIPEL DES POSSIBLES

mercredi 24 juin – 13h30/16h00

L’exposition est conçue comme une enquête sensible où chaque œuvre est une terre singulière, où l’on apprend à lire les liens invisibles, à éprouver les flux et les frictions. Et si le monde vivant, au sens large et inclusif, était un archipel ? À la suite de la visite un temps de débat philosophique aura lieu (« Qu’est-ce que le possible? »), suivi d’un temps de création photographique.

Visite commentée 1h + Atelier 1h30

Maximum 12 participants

Tarif 25€ – Matériel fourni

Inscription obligatoire: faustinedebock@hotmail.fr

100ecs – 100 rue de Charenton Paris 12

Résonances : Médiations jeune public (7-16 ans)

Du mercredi 27 mai 2026 au mercredi 24 juin 2026 :

mercredi

de 13h30 à 16h00

payant

Visite commentée 1h + Atelier 1h30

Maximum 12 participants

Tarif 25€ – Matériel fourni

Inscription obligatoire: faustinedebock@hotmail.fr

100ecs – 100 rue de Charenton Paris 12

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T16:30:00+02:00

fin : 2026-06-24T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T13:30:00+02:00_2026-05-27T16:00:00+02:00;2026-06-03T13:30:00+02:00_2026-06-03T16:00:00+02:00;2026-06-10T13:30:00+02:00_2026-06-10T16:00:00+02:00;2026-06-17T13:30:00+02:00_2026-06-17T16:00:00+02:00;2026-06-24T13:30:00+02:00_2026-06-24T16:00:00+02:00

Le 100 e.c.s. 100 rue de Charenton 75012 PARIS

https://www.instagram.com/p/DYC2RyBjObi/?img_index=1 faustinedebock@hotmail.fr



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