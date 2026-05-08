Dimanche poétique – Atelier haïku d’été – Scène ouverte poétique du Chat noir Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Dimanche 31 mai de 13h30 à 17h30 |

Atelier : Illustrer un haïku d’été par Hana Kanehisa – 13h30 – 15h30

Déroulement de l’atelier :

Introduction au haïku

Découverte du haïku, poème court japonais traditionnel contenant généralement un kigo, c’est-à-dire un mot évoquant la saison.

Exemples de kigo : la glycine pour le mois de mai, les hortensias pour juin, ou encore le retour des hirondelles en mars.

Découverte du haïku, poème court japonais traditionnel contenant généralement un kigo, c’est-à-dire un mot évoquant la saison. Exemples de kigo : la glycine pour le mois de mai, les hortensias pour juin, ou encore le retour des hirondelles en mars. Choix du haïku

Une sélection de haïkus d’été sera proposée aux élèves. Chacun pourra choisir le poème qui l’inspire le plus.

Une sélection de haïkus d’été sera proposée aux élèves. Chacun pourra choisir le poème qui l’inspire le plus. Illustration du haïku

Les élèves seront ensuite invités à illustrer leur haïku à partir de modèles et d’inspirations visuelles fournis : fleurs, papillons, saule pleureur, et autres éléments évoquant l’été.

Destiné aux enfants et aux adolescents dès 6 ans : Durée – 1h30 – Inscriptions à l’accueil du centre ou ici

Dimanche 31 mai | 15h30 – 17h30 – Scène ouverte poétique du Chat noir

La scène de poésie du Chat noir est une scène slam animée régulièrement par Julien Barret, aux côtés de Romain Nouat, rédacteur en chef du journal Le Chat noir, dans l’esprit bohème de Montmartre.

Après avoir investi la Cantine du 18e, la mezzanine des Trois Baudets et la Halle Saint-Pierre, ils posent désormais leurs mots tantôt en plein air sur la Butte, tantôt dans un café ou un lieu culturel, au gré des saisons. Une fois par mois, un samedi ou un dimanche après-midi, un lieu emblématique leur ouvre ses portes pour une scène de poésie vivante, portée par un cercle d’aficionados toujours plus grand, tout en restant ouverte à quiconque souhaite écouter ou prendre le micro.

Plusieurs fois par an, ils présentent également le Cabaret du Chat noir, un plateau théâtral réunissant leurs meilleurs poètes et poétesses dans un spectacle d’exception. Toutes les formes de l’art poétique y ont leur place : vers comptés ou vers libres, prose poétique, chanson, rap ou conte. Chacune et chacun peut venir déclamer son texte en direct lors de la scène ouverte.

Venez découvrir un panorama généreux de l’art oratoire et poétique contemporain

Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

Dimanche thématique – Dimanche poétique

Atelier haïku d’été – Scène ouverte poétique du Chat noir

Le dimanche 31 mai 2026

de 13h30 à 17h30

gratuit

Gratuit sur réservation

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T16:30:00+02:00

fin : 2026-05-31T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T13:30:00+02:00_2026-05-31T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



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