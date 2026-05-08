Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dimanche poétique – Atelier haïku d’été – Scène ouverte poétique du Chat noir Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Dimanche poétique – Atelier haïku d’été – Scène ouverte poétique du Chat noir Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Dimanche poétique – Atelier haïku d’été – Scène ouverte poétique du Chat noir Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Centre Paris Anim’ Mado Robin

Adresse : 84 rue Mstislav Rostropovitch

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : <p>Gratuit sur réservation</p>

Dimanche 31 mai de 13h30 à 17h30 |

Atelier : Illustrer un haïku d’été par Hana Kanehisa13h30 – 15h30

Déroulement de l’atelier  :

  • Introduction au haïku
    Découverte du haïku, poème court japonais traditionnel contenant généralement un kigo, c’est-à-dire un mot évoquant la saison.
    Exemples de kigo : la glycine pour le mois de mai, les hortensias pour juin, ou encore le retour des hirondelles en mars.
  • Choix du haïku
    Une sélection de haïkus d’été sera proposée aux élèves. Chacun pourra choisir le poème qui l’inspire le plus.
  • Illustration du haïku
    Les élèves seront ensuite invités à illustrer leur haïku à partir de modèles et d’inspirations visuelles fournis : fleurs, papillons, saule pleureur, et autres éléments évoquant l’été.

Destiné aux enfants et aux adolescents dès 6 ans : Durée – 1h30 – Inscriptions à l’accueil du centre ou ici

Dimanche 31 mai | 15h30 – 17h30 – Scène ouverte poétique du Chat noir

La scène de poésie du Chat noir est une scène slam animée régulièrement par Julien Barret, aux côtés de Romain Nouat, rédacteur en chef du journal Le Chat noir, dans l’esprit bohème de Montmartre.

Après avoir investi la Cantine du 18e, la mezzanine des Trois Baudets et la Halle Saint-Pierre, ils posent désormais leurs mots tantôt en plein air sur la Butte, tantôt dans un café ou un lieu culturel, au gré des saisons. Une fois par mois, un samedi ou un dimanche après-midi, un lieu emblématique leur ouvre ses portes pour une scène de poésie vivante, portée par un cercle d’aficionados toujours plus grand, tout en restant ouverte à quiconque souhaite écouter ou prendre le micro.

Plusieurs fois par an, ils présentent également le Cabaret du Chat noir, un plateau théâtral réunissant leurs meilleurs poètes et poétesses dans un spectacle d’exception. Toutes les formes de l’art poétique y ont leur place : vers comptés ou vers libres, prose poétique, chanson, rap ou conte. Chacune et chacun peut venir déclamer son texte en direct lors de la scène ouverte.

Venez découvrir un panorama généreux de l’art oratoire et poétique contemporain

Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

Dimanche thématique – Dimanche poétique
Atelier haïku d’été – Scène ouverte poétique du Chat noir
Le dimanche 31 mai 2026
de 13h30 à 17h30
gratuit

Gratuit sur réservation

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T16:30:00+02:00
fin : 2026-05-31T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T13:30:00+02:00_2026-05-31T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch  75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin


Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Mado Robin et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)