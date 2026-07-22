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AGENDA · Millau

Atelier danse contemporaine Camin rue de l’Egalité Millau

mercredi 22 juillet 2026 · rue de l'Egalité · Millau

Atelier danse contemporaine Camin rue de l’Egalité Millau

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
rue de l'Egalité
Adresse
L'Acadanse
Ville
12100 Millau
Département
Aveyron
Tarif
20 Tarif de base plein tarif

Millau

Atelier danse contemporaine Camin

rue de l’Egalité L’Acadanse Millau Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Atelier de Danse contemporaine animé par Sami LOVIAT-TAPIE
Mercredi 22 juillet de 20h à 21h30
Studio 23, 23 rue de la Fraternité, 12100 Millau
20€/personnes + 5€ d’adhésion à l’association
https://www.instagram.com/caminasso/ 20  .

rue de l’Egalité L’Acadanse Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 45 35 46 22  asso.camin@gmail.com

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English :

L’événement Atelier danse contemporaine Camin Millau a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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