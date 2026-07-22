Atelier danse contemporaine Camin rue de l’Egalité Millau

Informations pratiques

Millau

Atelier danse contemporaine Camin

rue de l’Egalité L’Acadanse Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Atelier de Danse contemporaine animé par Sami LOVIAT-TAPIE

Mercredi 22 juillet de 20h à 21h30

Studio 23, 23 rue de la Fraternité, 12100 Millau

20€/personnes + 5€ d’adhésion à l’association

https://www.instagram.com/caminasso/ 20 .

rue de l’Egalité L’Acadanse Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 45 35 46 22 asso.camin@gmail.com

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English :

L’événement Atelier danse contemporaine Camin Millau a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)