Atelier danse contemporaine Camin rue de l’Egalité Millau
mercredi 22 juillet 2026 · rue de l'Egalité · Millau
Informations pratiques
Millau
Atelier danse contemporaine Camin
rue de l’Egalité L’Acadanse Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Atelier de Danse contemporaine animé par Sami LOVIAT-TAPIE
Mercredi 22 juillet de 20h à 21h30
Studio 23, 23 rue de la Fraternité, 12100 Millau
20€/personnes + 5€ d’adhésion à l’association
https://www.instagram.com/caminasso/ 20 .
rue de l’Egalité L’Acadanse Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 45 35 46 22 asso.camin@gmail.com
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English :
L’événement Atelier danse contemporaine Camin Millau a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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