Atelier Danse Mahraganat avec Islam Elarabi au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Cet atelier d’initiation s’adresse à celles·ceux qui souhaitent découvrir la danse Mahraganat et explorer l’énergie et la créativité qu’elle inspire. Le chorégraphe Islam Elarabi présente l’histoire de ce mouvement et initie aux pas et techniques fondamentales.

Née dans les rues du Caire, la danse Mahraganat incarne l’énergie populaire égyptienne, entre transe électronique et gestuelle spontanée. C’est une danse qui rassemble, en offrant aux participant·es un espace pour se connecter les un·es aux autres et partager leur amour du rythme et du mouvement.

Autour du spectacle Just One Tile d’Islam Elarabi, programmé au Carreau du Temple le samedi 5 septembre 2026 à 18h.

Un atelier d’initiation à la danse Mahraganat avec le chorégraphe Islam Elarabi !

Le samedi 05 septembre 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Gratuit sur inscription

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T16:00:00+02:00_2026-09-05T17:00:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

https://weez.li/SER6U3NK +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple



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