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Atelier Danse Mahraganat avec Islam Elarabi au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

samedi 5 septembre 2026 · Le Carreau du Temple · Paris

Atelier Danse Mahraganat avec Islam Elarabi au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Le Carreau du Temple
Adresse
2 rue Perrée
Ville
75003 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Gratuit sur inscription</p>

Cet atelier d’initiation s’adresse à celles·ceux qui souhaitent découvrir la danse Mahraganat et explorer l’énergie et la créativité qu’elle inspire. Le chorégraphe Islam Elarabi présente l’histoire de ce mouvement et initie aux pas et techniques fondamentales.

Née dans les rues du Caire, la danse Mahraganat incarne l’énergie populaire égyptienne, entre transe électronique et gestuelle spontanée. C’est une danse qui rassemble, en offrant aux participant·es un espace pour se connecter les un·es aux autres et partager leur amour du rythme et du mouvement.

Autour du spectacle Just One Tile d’Islam Elarabi, programmé au Carreau du Temple le samedi 5 septembre 2026 à 18h.

Un atelier d’initiation à la danse Mahraganat avec le chorégraphe Islam Elarabi !
Le samedi 05 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit

Gratuit sur inscription

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T16:00:00+02:00_2026-09-05T17:00:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée  75003 Paris
https://weez.li/SER6U3NK +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple


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