Atelier Danse Mahraganat avec Islam Elarabi au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris
samedi 5 septembre 2026 · Le Carreau du Temple · Paris
Informations pratiques
Cet atelier d’initiation s’adresse à celles·ceux qui souhaitent découvrir la danse Mahraganat et explorer l’énergie et la créativité qu’elle inspire. Le chorégraphe Islam Elarabi présente l’histoire de ce mouvement et initie aux pas et techniques fondamentales.
Née dans les rues du Caire, la danse Mahraganat incarne l’énergie populaire égyptienne, entre transe électronique et gestuelle spontanée. C’est une danse qui rassemble, en offrant aux participant·es un espace pour se connecter les un·es aux autres et partager leur amour du rythme et du mouvement.
Autour du spectacle Just One Tile d’Islam Elarabi, programmé au Carreau du Temple le samedi 5 septembre 2026 à 18h.
Un atelier d’initiation à la danse Mahraganat avec le chorégraphe Islam Elarabi !
Le samedi 05 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Gratuit sur inscription
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T16:00:00+02:00_2026-09-05T17:00:00+02:00
Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris
https://weez.li/SER6U3NK +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple
Afficher la carte du lieu Le Carreau du Temple et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Messe chantée dans l’église de la Madeleine : Chorale « San Mamede de Zamáns » et Chorale « Atlántida de Matamá » – Vigo, Espagne Église de La Madeleine PARIS 29 juillet 2026
- Fête de l’été Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 29 juillet 2026
- Orgue de barbarie et chansons Parc Montsouris Paris 29 juillet 2026
- D’ici et d’ailleurs : Les Juifs du 11e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris 29 juillet 2026
- Keith Jarrett ‘Jasmine’ Tribute, JASS CLUB, Paris 29 juillet 2026