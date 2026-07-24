Informations pratiques

Le Blanc

Atelier Danse Orientale

1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-13 18:00:00

fin : 2026-10-13 20:00:00

Date(s) :

2026-10-13

Venez découvrir les bases de la danse orientale sur un stage convivial et sans complexes.

Dans le Cadre de la semaine de la Santé mentale, le Centre social vous propose de découvrir quelques ateliers lors de stages, pour mettre en mouvement le corps et l’esprit.

Venez découvrir la danse orientale égyptienne avec Elisabeth, pas à pas et sans complexe ! .

1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 40 accueil@cslb.fr

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English :

Come discover the basics of belly dancing in a friendly, relaxed workshop.

L’événement Atelier Danse Orientale Le Blanc a été mis à jour le 2026-07-24 par Destination Brenne