Atelier danse Parent-Enfant avec l’Association Origami Théâtre de Cusset Cusset

Informations pratiques

Cusset

Atelier danse Parent-Enfant avec l’Association Origami

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 17:30:00

fin : 2026-12-08 19:00:00

Date(s) :

2026-12-08

L’Association Origami Gilles Baron organise un atelier danse parent-enfant.

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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

The Origami Association—Gilles Baron is organizing a parent-child dance workshop.

L’événement Atelier danse Parent-Enfant avec l’Association Origami Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations