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AGENDA · Cusset

Atelier danse Parent-Enfant avec l’Association Origami Théâtre de Cusset Cusset

mardi 8 décembre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset

Informations pratiques

Début
mardi 8 décembre 2026
Fin
mardi 8 décembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Théâtre de Cusset
Adresse
Place Victor-Hugo
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

Atelier danse Parent-Enfant avec l’Association Origami

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 17:30:00
fin : 2026-12-08 19:00:00

Date(s) :
2026-12-08

L’Association Origami Gilles Baron organise un atelier danse parent-enfant.
  .

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45  culture@ville-cusset.fr

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English :

The Origami Association—Gilles Baron is organizing a parent-child dance workshop.

L’événement Atelier danse Parent-Enfant avec l’Association Origami Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations

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