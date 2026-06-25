Informations pratiques

Redon

Atelier danse somatique créative

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:00:00

fin : 2026-07-02 19:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Atelier créatif mouvement et dessin –

Venez explorer le processus créatif de l’artiste et danseuse Lizzie Daudens.

L’intention est d’entrer dans un mouvement libre dansé et dessiné afin de rendre visible ce qui est imperceptible d’ordinaire. C’est accessible à tous et toutes à partir de 12 ans. Il est nécessaire d’être joueur, curieux et d’aimer le mouvement. Il n’est pas nécessaire de savoir danser . .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14

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English :

L’événement Atelier danse somatique créative Redon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DE REDON