Atelier d’art exutoire – Gratuit – Paris 11ème Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

mercredi 23 septembre 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement · PARIS

Informations pratiques

Cet atelier d’art exutoire est animé par Cécile @un_point_cest_toi

Pendant une heure et demie, l’art-thérapeute proposera un moment hors du temps, pour prendre soin de soi et s’exprimer d’une autre manière que par les mots.

Le thème de la séance s’intitule « Le mode d’emploi à moi-même ». L’atelier aura pour objectif de créer pour s’exprimer sur ce qui nous traverse, déposer, transformer et d’aller à la rencontre de soi.

Durant cet atelier, les bénévoles, l’animatrice et les bénéficiaires devront veiller à respecter les principes fondamentaux du cadre bienveillant :

– Respect absolu des vécus

– Non jugement

– Pas de conseil non sollicité

– Toute émotion est la bienvenue

– Partage équitable de la parole

– Confidentialité

– Liberté de parole et de silence

– Espace inclusif personnes queer et minorités de genre : pas de mégenrage

Un atelier d’art exutoire avec Cécile, notre art-thérapeute, spécialiste du « prendre soin de soi ». Cet atelier se déroule en non-mixité, pour les femmes et minorités de genre.

Le mercredi 23 septembre 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T21:30:00+02:00

fin : 2026-09-23T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T18:30:00+02:00_2026-09-23T20:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

https://thewitchessociety.fr



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