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Atelier d’art exutoire – Gratuit – Paris 11ème Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

mercredi 23 septembre 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement · PARIS

Atelier d’art exutoire – Gratuit – Paris 11ème Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement
Adresse
8 rue du Général Renault
Ville
75011 PARIS
Département
Paris

Cet atelier d’art exutoire est animé par Cécile @un_point_cest_toi

Pendant une heure et demie, l’art-thérapeute proposera un moment hors du temps, pour prendre soin de soi et s’exprimer d’une autre manière que par les mots.

Le thème de la séance s’intitule « Le mode d’emploi à moi-même ». L’atelier aura pour objectif de créer pour s’exprimer sur ce qui nous traverse, déposer, transformer et d’aller à la rencontre de soi.

Durant cet atelier, les bénévoles, l’animatrice et les bénéficiaires devront veiller à respecter les principes fondamentaux du cadre bienveillant :
– Respect absolu des vécus
– Non jugement
– Pas de conseil non sollicité
– Toute émotion est la bienvenue
– Partage équitable de la parole
– Confidentialité
– Liberté de parole et de silence
– Espace inclusif personnes queer et minorités de genre : pas de mégenrage

Un atelier d’art exutoire avec Cécile, notre art-thérapeute, spécialiste du « prendre soin de soi ». Cet atelier se déroule en non-mixité, pour les femmes et minorités de genre.
Le mercredi 23 septembre 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-23T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T18:30:00+02:00_2026-09-23T20:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault  75011 PARIS
https://thewitchessociety.fr


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