UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Kourou

Atelier d’art traditionnel amérindien « Vannerie», Association kalawachi, Kourou

samedi 19 septembre 2026 · Association kalawachi · Kourou

Atelier d’art traditionnel amérindien « Vannerie», Association kalawachi, Kourou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Association kalawachi
Adresse
Route du degrad saramaca 97310 Kourou
Ville
97310 Kourou
Département
Guyane
Tarif
nombre de places limité à 15 - 2 max par famille

Atelier d’art traditionnel amérindien « Vannerie» Samedi 19 septembre, 10h00 Association kalawachi Guyane

nombre de places limité à 15 – 2 max par famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La vannerie occupe une place essentielle dans la vie quotidienne des peuples amérindiens de Guyane. Depuis toujours, les savoirs-faire liés au tressage permettent de fabriquer une grande diversité d’objets pour de nombreux usages : paniers et contenants pour ranger ou transporter, objets pour la collecte en forêt, à l’abatti, pour la pêche, pour les cérémonies…
Au cours de cet atelier de deux heures, des vannières Palikur vous initieront aux gestes et aux techniques de cet art traditionnel. Pas à pas, vous découvrirez le travail de la matière et les principes du tressage pour réaliser vous-même votre panier en arouman.
Places limitées – Inscription obligatoire par mail – centrekalawachi@orange.fr

Association kalawachi Route du degrad saramaca 97310 Kourou Kourou 97310 Guyane Guyane 06 27 26 54 03 https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6 [{« type »: « email », « value »: « centrekalawachi@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:centrekalawachi@orange.fr »}] L’association KALAWACHI a créé il y a une quinzaine d’années un centre culturel et touristique amérindien sur la commune de Kourou . Ce Centre vise à valoriser le patrimoine culturel des populations amérindiennes de Guyane en s’appuyant sur :
– Les arts et artisanats traditionnels et actuels
– Des animations et ateliers traditionnels participatifs (vannerie, gravure sur calebasse, confection de bijoux en perles ou en graines, tressage végétal, tableaux motifs ciel de case…)
– de la médiation culturelle, expositions pour tous âges et pour enfants 7 à 14 ans
– Une approche découverte « NATURE » au travers du vécu et de l’histoire des amérindiens : faune et flore, pharmacopée traditionnelle (jardin médicinal) – Sentier découverte en bord de crique Passoura et sur le site
– Les jeux traditionnels kali’na : tir à l’arc, jeu du diable, toupie, tir à la corde…
– Un hébergement en hamac
– Une restauration à base de spécialités culinaires amérindiennes et dérivés https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6
La vannerie occupe une place essentielle dans la vie quotidienne des peuples amérindiens de Guyane. Depuis toujours, les savoirs-faire liés au tressage permettent de fabriquer une grande diversité de…

©centrekalawachi Atipa éditions

À voir aussi à Kourou (Guyane)