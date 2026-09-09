Atelier d’art traditionnel amérindien « Vannerie», Association kalawachi, Kourou

Informations pratiques

Atelier d’art traditionnel amérindien « Vannerie» Samedi 19 septembre, 10h00 Association kalawachi Guyane

nombre de places limité à 15 – 2 max par famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La vannerie occupe une place essentielle dans la vie quotidienne des peuples amérindiens de Guyane. Depuis toujours, les savoirs-faire liés au tressage permettent de fabriquer une grande diversité d’objets pour de nombreux usages : paniers et contenants pour ranger ou transporter, objets pour la collecte en forêt, à l’abatti, pour la pêche, pour les cérémonies…

Au cours de cet atelier de deux heures, des vannières Palikur vous initieront aux gestes et aux techniques de cet art traditionnel. Pas à pas, vous découvrirez le travail de la matière et les principes du tressage pour réaliser vous-même votre panier en arouman.

Places limitées – Inscription obligatoire par mail – centrekalawachi@orange.fr

Association kalawachi Route du degrad saramaca 97310 Kourou Kourou 97310 Guyane Guyane 06 27 26 54 03 https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6 [{« type »: « email », « value »: « centrekalawachi@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:centrekalawachi@orange.fr »}] L’association KALAWACHI a créé il y a une quinzaine d’années un centre culturel et touristique amérindien sur la commune de Kourou . Ce Centre vise à valoriser le patrimoine culturel des populations amérindiennes de Guyane en s’appuyant sur :

– Les arts et artisanats traditionnels et actuels

– Des animations et ateliers traditionnels participatifs (vannerie, gravure sur calebasse, confection de bijoux en perles ou en graines, tressage végétal, tableaux motifs ciel de case…)

– de la médiation culturelle, expositions pour tous âges et pour enfants 7 à 14 ans

– Une approche découverte « NATURE » au travers du vécu et de l’histoire des amérindiens : faune et flore, pharmacopée traditionnelle (jardin médicinal) – Sentier découverte en bord de crique Passoura et sur le site

– Les jeux traditionnels kali’na : tir à l’arc, jeu du diable, toupie, tir à la corde…

– Un hébergement en hamac

– Une restauration à base de spécialités culinaires amérindiennes et dérivés https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6

La vannerie occupe une place essentielle dans la vie quotidienne des peuples amérindiens de Guyane. Depuis toujours, les savoirs-faire liés au tressage permettent de fabriquer une grande diversité de…

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