UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Atelier d’arts plastiques à la Maison de Balzac : carte postale à l’aquarelle Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris

mercredi 16 septembre 2026 · Maison de Balzac musée et bibliothèque · Paris

Atelier d’arts plastiques à la Maison de Balzac : carte postale à l’aquarelle Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Maison de Balzac musée et bibliothèque
Adresse
47, rue Raynouard
Ville
75016 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">De 8 à 10 euros.</p>

L’été pointe son nez. C’est la première fois que tu viens visiter la Maison de Balzac.
Tu es conquis et partages tes impressions avec tes amis, en décidant de leur envoyer une carte postale que tu auras élaboré in situ.

Guidé par notre plasticienne, tu choisis ton point de vue dans le jardin, Tour Eiffel ou immeuble de Perret ou tout autre détail… Tu transfères tes dessins et apportes une touche d’aquarelle.

Tu seras inspiré par les jardins décrits par Balzac avec sensibilité dans La Comédie humaine.

Ainsi, tu te seras fabriqué un souvenir à envoyer ou à garder.

Un atelier à partager en famille à partir de 8 ans !

Atelier d’Arts plastiques dirigé par Angélique Ivanov, plasticienne : Carte postale, souvenir d’un été dans les jardins de Balzac.
Le mercredi 16 septembre 2026
de 14h30 à 16h30
payant

De 8 à 10 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T17:30:00+02:00
fin : 2026-09-16T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T14:30:00+02:00_2026-09-16T16:30:00+02:00

Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard  75016 Paris
https://www.maisondebalzac.paris.fr/agenda/ateliers-darts-plastiques-carte-postale-souvenir-dun-ete-dans-le-jardin-de-balzac?datetime=1782909000 https://facebook.com/maisondebalzac https://facebook.com/maisondebalzac


Afficher la carte du lieu Maison de Balzac musée et bibliothèque et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)