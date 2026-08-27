Atelier d’arts plastiques à la Maison de Balzac : carte postale à l’aquarelle Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris
mercredi 16 septembre 2026 · Maison de Balzac musée et bibliothèque · Paris
Informations pratiques
L’été pointe son nez. C’est la première fois que tu viens visiter la Maison de Balzac.
Tu es conquis et partages tes impressions avec tes amis, en décidant de leur envoyer une carte postale que tu auras élaboré in situ.
Guidé par notre plasticienne, tu choisis ton point de vue dans le jardin, Tour Eiffel ou immeuble de Perret ou tout autre détail… Tu transfères tes dessins et apportes une touche d’aquarelle.
Tu seras inspiré par les jardins décrits par Balzac avec sensibilité dans La Comédie humaine.
Ainsi, tu te seras fabriqué un souvenir à envoyer ou à garder.
Un atelier à partager en famille à partir de 8 ans !
Atelier d’Arts plastiques dirigé par Angélique Ivanov, plasticienne : Carte postale, souvenir d’un été dans les jardins de Balzac.
Le mercredi 16 septembre 2026
de 14h30 à 16h30
payant
De 8 à 10 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T17:30:00+02:00
fin : 2026-09-16T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T14:30:00+02:00_2026-09-16T16:30:00+02:00
Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris
https://www.maisondebalzac.paris.fr/agenda/ateliers-darts-plastiques-carte-postale-souvenir-dun-ete-dans-le-jardin-de-balzac?datetime=1782909000 https://facebook.com/maisondebalzac https://facebook.com/maisondebalzac
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