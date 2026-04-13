Atelier d’Auto-réparation vélo, Restaurant des personnels, Mérignac

Atelier d’Auto-réparation vélo Mardi 5 mai, 12h00 Restaurant des personnels Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T12:00:00+02:00 – 2026-05-05T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T12:00:00+02:00 – 2026-05-05T14:00:00+02:00

Atelier d’Auto-réparation vélo

Animé par nos collègues bénévoles experts en mécanique du vélo.

Venez apprendre à réparer votre vélo.

Restaurant des personnels 2 rue Eugene chassaing, 33692 Mérignac Cedex Mérignac 33700 Beutre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Atelier d’Auto-réparation vélo