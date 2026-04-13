Atelier d’Auto-réparation vélo, Restaurant des personnels, Mérignac
Atelier d’Auto-réparation vélo, Restaurant des personnels, Mérignac mardi 5 mai 2026.
Atelier d’Auto-réparation vélo Mardi 5 mai, 12h00 Restaurant des personnels Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T12:00:00+02:00 – 2026-05-05T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T12:00:00+02:00 – 2026-05-05T14:00:00+02:00
Atelier d’Auto-réparation vélo
Animé par nos collègues bénévoles experts en mécanique du vélo.
Venez apprendre à réparer votre vélo.
Restaurant des personnels 2 rue Eugene chassaing, 33692 Mérignac Cedex Mérignac 33700 Beutre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Atelier d’Auto-réparation vélo
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