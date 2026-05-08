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Atelier de base informatique intergénération Maison Milon Grillon

Atelier de base informatique intergénération Maison Milon Grillon vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Maison Milon

Adresse : 2 place Emile Cologin

Ville : 84600 Grillon

Département : Vaucluse

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Grillon

Atelier de base informatique intergénération

Maison Milon 2 place Emile Cologin Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 09:30:00
fin : 2026-05-15 10:30:00

Date(s) :
2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29

Besoin d’un coup de pouce avec l’informatique ?
Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez
vous perfectionner, cet atelier est fait pour vous !
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Maison Milon 2 place Emile Cologin Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 31 20 41 

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English :

Need a helping hand with computers?
Whether you’re a beginner or want to improve
this workshop is for you!

L’événement Atelier de base informatique intergénération Grillon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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