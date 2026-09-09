Atelier de broderie sur photo, Centre Culturel Faubourg-de-l’Arche, Courbevoie
samedi 19 septembre 2026 · Centre Culturel Faubourg-de-l'Arche · Courbevoie
Informations pratiques
Atelier de broderie sur photo Samedi 19 septembre, 15h00 Centre Culturel Faubourg-de-l’Arche Hauts-de-Seine
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Venez mêler pratique photographique et atelier créatif pour le moins original avec un atelier de broderie sur photo, proposé par l’association LAACI (Les Ateliers Artistiques et Créatifs de l’Image). Rendez-vous au centre culturel du Faubourg-de-l’Arche à 15h pour une présentation de l’atelier, suivie d’une heure de prise de vues à La Défense, encadrée par Lucy Winkelmann, artiste plasticienne et photographe, avant de vous initier à la broderie sur photo pendant 2h. Aucun matériel à prévoir et atelier pour grand débutant comme brodeur confirmé, enfant comme adulte.
Centre Culturel Faubourg-de-l’Arche 2, allée Bernard Palissy – 92 400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier du Faubourg de l’Arche Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.ville-courbevoie.fr/88-5698/votre-mairie/informations-pratiques-mairie/annuaire-des-services/ficheAnnu/centre-culturel-faubourg-de-l-arche.htm [{« type »: « email », « value »: « l.hubert@ville-courbevoie.fr »}]
Atelier broderie
© Association LAACI
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