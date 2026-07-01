Les Blanchisseuses de Courbevoie, Théâtre de Verdure, parc de Bécon, Courbevoie

Informations pratiques

Les Blanchisseuses de Courbevoie 18 et 19 septembre Théâtre de Verdure, parc de Bécon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:20:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:20:00+02:00

Après ‘Si Courbevoie m’était conté’ en 2024, puis ‘Si Courbevoie m’était REconté’ en 2025, aeio de Scènes proposera, pour les Journées européennes du patrimoine 2026 un nouveau son et lumière historique intitulé ‘les Blanchisseuses de Courbevoie’. Ce spectacle a mobilisé une centaine de personnes et rassemble une quinzaine d’associations. Comédiens, figurants, danseurs et musiciens vous donnent rendez-vous pour vous raconter 200 ans de l’histoire de la Ville, à travers la vie de blanchisseuses, une figure incontournable, associée à la vie de la Seine, autour de laquelle la ville s’est construite.

Théâtre de Verdure, parc de Bécon 174 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.ville-courbevoie.fr/ Le théâtre de verdure de Courbevoie, résolument Art Déco, est construit au début de la seconde moitié du XXe siècle. Imaginé par les frères Véra, il est un témoin majeur de l’art de l’aménagement des parcs et jardins de cette époque. Le théâtre de verdure de Bécon est unique par bien des aspects. Il s’inscrit dans le contexte plus global d’une forme architecturale relativement rare : selon le réseau européen Resthever, les théâtres de verdure recensés en France sont au nombre de 76, dont 14 en Île-de-France et seulement 3 pour les Hauts-de-Seine. Ainsi, le théâtre de verdure de Courbevoie est l’un des rares témoins franciliens et alto-séquanais. Dans l’entre-deux-guerres, l’art des jardins imaginé par les frères Véra oscille entre tradition et modernité. Cette tendance semble persister après la Seconde Guerre mondiale, comme en témoigne le théâtre de verdure imaginé pour Courbevoie. La modernité s’observe dans le recours au béton et ciment pour le sol de la scène et les gradins. En 2020, il fait l’objet d’une réhabilitation et accueille depuis une programmation culturelle riche chaque été. Accès par le boulevard de Saint-Denis

Spectacle « Les Blanchisseuses de Courbevoie »

©LE THI Quynh-Loan