Visite guidée de la villa Cantin “Une maison, trois époques”, Mairie de Courbevoie, Courbevoie

Informations pratiques

Visite guidée de la villa Cantin “Une maison, trois époques” Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Mairie de Courbevoie Hauts-de-Seine

Gratuit, inscription obligatoire, limité à 8 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Comment aborder un bâtiment ancien, quel équilibre entre rénovation et restauration, intérieur et extérieur, quelle alliance idéale entre tradition et architecture contemporaine ? Découvrez et visitez un des bâtiments protégés de Courbevoie : son propriétaire vous accueille et conduit la visite, dans l’espace et dans le temps, une aventure qui traverse trois siècles, de 1884 et 1898 à aujourd’hui.

2 créneaux de visite, le premier de 10h à 11h puis de 11h à 12h

La maison étant celle d’un particulier, l’adresse précise de cette dernière sera communiquée uniquement après inscription.

Modalités d’accès : visite guidée de 60mn, maximum 8 personnes

Mairie de Courbevoie 2, place de l’Hôtel de Ville – 92 400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « l.hubert@ville-courbevoie.fr »}]

Visite commentée

© Philippe le Port