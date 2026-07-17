Visite guidée de la villa Cantin “Une maison, trois époques”, Mairie de Courbevoie, Courbevoie
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Courbevoie · Courbevoie
Informations pratiques
Visite guidée de la villa Cantin “Une maison, trois époques” Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Mairie de Courbevoie Hauts-de-Seine
Gratuit, inscription obligatoire, limité à 8 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Comment aborder un bâtiment ancien, quel équilibre entre rénovation et restauration, intérieur et extérieur, quelle alliance idéale entre tradition et architecture contemporaine ? Découvrez et visitez un des bâtiments protégés de Courbevoie : son propriétaire vous accueille et conduit la visite, dans l’espace et dans le temps, une aventure qui traverse trois siècles, de 1884 et 1898 à aujourd’hui.
2 créneaux de visite, le premier de 10h à 11h puis de 11h à 12h
La maison étant celle d’un particulier, l’adresse précise de cette dernière sera communiquée uniquement après inscription.
Modalités d’accès : visite guidée de 60mn, maximum 8 personnes
Mairie de Courbevoie 2, place de l’Hôtel de Ville – 92 400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « l.hubert@ville-courbevoie.fr »}]
Visite commentée
© Philippe le Port
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