Visite guidée des vignes de Courbevoie, Centre horticole, Courbevoie

Informations pratiques

Visite guidée des vignes de Courbevoie Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Centre horticole Hauts-de-Seine

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Courbevoie est un ancien territoire viticole. Dès le Moyen Âge, le vin y est produit en quantité pour alimenter la région. Puis, sa production décline avec l’arrivée des industries, qui recouvrent peu à peu le territoire. En 1956, la Ville engage finalement une démarche de sauvegarde de cette pratique passée et plante des vignes afin de faire renaître le passé viticole de Courbevoie. Depuis, elle n’a cessé de cultiver ces quelques pieds et produit chaque année un vin local. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une visite guidée des vignes, normalement fermées au public vous est proposée ! L’occasion de découvrir un véritable vignoble francilien et les spécificités de la culture de la vigne en milieu urbain.

–> Une visite à 10h et une visite à 14h (visite d’une heure)

Centre horticole 140, boulevard Saint-Denis, 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « l.hubert@ville-courbevoie.fr »}]

Visite commentée

© Yann Rossignol