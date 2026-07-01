Informations pratiques

Paris La Défense : six tableaux signés Guillaume Bottazzi visibles de la Grande Arche 18 – 20 septembre Polyptyque de Guillaume Bottazzi – Paris La Défense Hauts-de-Seine

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ce polyptyque de 150m² signé Guillaume Bottazzi est composé de six tableaux de quatre mètres par six. Il est peint à la peinture à l’huile et se trouve sur le boulevard le plus fréquenté du quartier de La Défense.

Ce polyptyque démesuré se compose de six tableaux de 4 mètres sur 6. Il est peint à l’huile à l’aide de glacis, de fines couches transparentes. Il est installé sur le boulevard le plus fréquenté du quartier de La Défense.

Installé en 2024, il a été labellisé « Paris 2024 » à l’occasion des Jeux olympiques de 2024. La nature de cette commande in situ implique une approche globale intégrant différents paramètres propres au lieu d’exposition.

Il fait partie du parcours artistique de Paris La Défense, le plus grand parcours artistique à ciel ouvert de France. Les plus grands artistes ont marqué le quartier d’affaires comme Alexander Calder, Richard Serra, Takis, Daniel Buren, Joan Miró et César.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

Le polyptyque de Paris La Défense vu dans la presse :

Le Parisien

Le Progrès

France 2

Polyptyque de Guillaume Bottazzi – Paris La Défense Boulevard de La Défense 92000 Nanterre Courbevoie 92000 Quartier du Faubourg de l’Arche Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C5%93uvres_d%27art_de_la_D%C3%A9fense »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Calder »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Serra »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Takis »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Buren »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3 »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_(sculpteur) »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org/wp-content/uploads/2024/07/bottazzi-le-parisien-16juillet2024-1.jpg »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org/wp-content/uploads/2024/07/bottazzi-le-progres-22juillet-2024.jpg »}, {« data »: {« author »: « Guillaume Bottazzi – u7d00u582fu59c6uff0eu6ce2u5854u8332 – u30aeu30e8u30e0u30fbu30dcu30bfu30b8 – u0411u041eu0422u0422u0410u0417u0417u0418 « , « cache_age »: 86400, « description »: « Un docteur explique pourquoi le tableau de Guillaume Bottazzi aide u00e0 se sentir plus heureux nPolyptyque de 144mu00b2 situu00e9e sur le bd de La Du00e9fense – Guillaume Bottazzi u00e0 Paris La Defense – TV France 2 – Tu00e9lu00e9matin du 7 octobre 2024nnGuillaume Bottazzi – u7d00u582fu59c6uff0eu6ce2u5854u8332 – u0411u041eu0422u0422u0410u0417u0417u0418 – u30aeu30e8u30e0u30fbu30dcu30bfu30b8 nnAsia & Europe & USA & RussianMORE THAN 100 ARTWORKS FOR PUBLIC SPACES ordered by museums, cities, ministries, investors and collectors.nnOfficial website of Guillaume Bottazzi nhttps://guillaume.bottazzi.org/ », « type »: « video », « title »: « France 2TV « Souhaitez-vous devenir plus heureux ? », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/qRKNXvZZheg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=qRKNXvZZheg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCTU7AqjuhhsdN_4_Y6Eq8Dw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Découverte d’un polyptyque de Guillaume Bottazzi

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris