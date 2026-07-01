Brèches, Parvis de La Defense, Courbevoie

Informations pratiques

Brèches 17 septembre – 18 novembre Parvis de La Defense Hauts-de-Seine

Événement gratuit dans l’espace public, accessible et ouvert à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T00:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-11-18T00:00:00+01:00 – 2026-11-18T23:59:00+01:00

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, COAL pour une écologie culturelle et Paris La Défense vous invitent à percer les failles du quotidien.

Intégré à la saison culturelle « Les Extatiques 2026 » et à sa thématique « D’autres mondes », Brèches est un parcours photographique en accès libre réunissant plusieurs artistes dont Elsa Leydier, Julien Lombardi, Marine Lanier et SMITH qui réintroduit le vivant au cœur d’un espace public habituellement dominé par la fonctionnalité, les flux et le minéral.

Sur les murs du quartier d’affaires, loin des affiches commerciales et des slogans éphémères, de grandes images imprimées sur papier dos bleu ouvrent des brèches poétiques. Elles s’immiscent entre les architectures de béton, dessinant un territoire sensible qui invite habitants, salariés et passants à un moment suspendu, à une perception réenchantée de leur environnement.

Parvis de La Defense Puteaux Courbevoie 92800 Quartier Gambetta Hauts-de-Seine Île-de-France

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, COAL pour une écologie culturelle et Paris La Défense vous invitent à percer les failles du quotidien.

La Hojarasca 2, Elsa Leydier © Elsa Leydier