Visites guidées art, architecture, histoire et photographie à La Défense !, Point info Paris La Défense, Courbevoie

Informations pratiques

Visites guidées art, architecture, histoire et photographie à La Défense ! 18 – 20 septembre Point info Paris La Défense Hauts-de-Seine

Gratuit – sur inscription – 25 personnes maximum par visites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T12:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées du patrimoine 2026, Paris La Défense et Westfield Les 4 Temps-CNIT vous ont préparé un joli programme de 21 visites guidées gratuites pour (re)découvrir les richesses du quartier, entre histoire, architecture, art, espaces verts et grands projets du quartier de La Défense.

Au programme de l’édition 2026

Il y en aura pour tous les goûts grâce à ces visites exceptionnelles du 1er quartier d’affaires Européen, la découverte d’une tour de bureaux emblématique ou d’un grand projet d’aménagement, mais aussi des visites atypiques qui plairont aux fans de photos, de jardinage, ou encore d’expérience immersive dans l’histoire…

Le vendredi 18 septembre 2026 :

1 visite de la tour Légende, pour les curieux des immeubles de grande hauteur ;

1 parcours avec notre photographe pour repérer tous les spots insolites ou instagrammables du quartier (venez avec votre appareil photos !) ;

1 créneau de visite avec un guide conférencier qui mêlera histoire, architecteur et art.

Le samedi 19 septembre 2026 :

5 créneaux de visite avec un guide conférencier pour en savoir plus sur l’histoire, l’architecture et les œuvres d’art du quartier ;

1 visite avec le chargé de missions espaces verts de Paris La Défense pour découvrir les secrets des parcs et jardins du territoire ;

1 parcours avec notre photographe pour repérer tous les spots insolites ou instagrammables du quartier (venez avec votre appareil photos !) ;

2 visites du Westfield CNIT, accompagné d’un comédien incarnant le Général de Gaulle, pour plonger dans les années de l’après-guerre et (re)découvrir l’histoire de ce bâtiment emblématique, premier édifice de La Défense.

Le dimanche 20 septembre 2026 :

6 créneaux de visite avec un guide conférencier pour en savoir plus sur l’histoire, l’architecture et les œuvres d’art du quartier ;

1 visite avec la cheffe de projet du Parc, projet d’espace vert de 5 hectares qui transformera l’esplanade de La Défense d’ici 2028 ;

2 visites du Westfield CNIT, accompagné d’un comédien incarnant le Général de Gaulle, pour plonger dans les années de l’après-guerre et (re)découvrir l’histoire de ce bâtiment emblématique, premier édifice de La Défense.

Attention, le nombre de places est limité (de 15 à 25 participants par créneaux), donc inscrivez-vous vite en cliquant sur le lien pour être sûr de pouvoir en profiter !

S’inscrire > ici

Point info Paris La Défense 15 place de La Défense 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 La Défense Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 74 84 24 [{« type »: « link », « value »: « https://www.parisladefense.com/fr/fr/programme/agenda/journees-patrimoine-2026 »}] [{« link »: « https://www.parisladefense.com/fr/fr/programme/agenda/journees-patrimoine-2026 »}]

Visite commentée et théâtralisée

©Decorde