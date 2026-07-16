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Atelier de calligraphie Avec l’artiste Tahar Aouidan, Institut Français de Civilisation Musulmane, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Institut Français de Civilisation Musulmane · Lyon

Atelier de calligraphie Avec l’artiste Tahar Aouidan, Institut Français de Civilisation Musulmane, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Institut Français de Civilisation Musulmane
Adresse
52 Rue Guillaume Paradin 69008 Lyon
Ville
69008 Lyon
Département
Métropole de Lyon

Atelier de calligraphie Avec l’artiste Tahar Aouidan 19 et 20 septembre Institut Français de Civilisation Musulmane Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Atelier : Avec l’artiste Tahar Aouidan : les participants seront invités à découvrir la calligraphie arabe et l’écriture phénicienne. A travers une présentation interactive, il retracera histoire et évolution de ces deux systèmes d’écriture en mettant en lumière leurs caractéristiques graphiques et leur influence sur le patrimoine méditerranéen. Les participants pourront ensuite s’initier à la pratique de la calligraphie.

Institut Français de Civilisation Musulmane 52 Rue Guillaume Paradin 69008 Lyon Lyon 69008 Laënnec Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.ifcm-lyon.org
Atelier : Avec l’artiste Tahar Aouidan : les participants seront invités à découvrir la calligraphie arabe et l’écriture phénicienne. A travers une présentation interactive, il retracera histoire et…

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