Atelier de calligraphie Avec l’artiste Tahar Aouidan, Institut Français de Civilisation Musulmane, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Institut Français de Civilisation Musulmane · Lyon
Informations pratiques
Atelier de calligraphie Avec l’artiste Tahar Aouidan 19 et 20 septembre Institut Français de Civilisation Musulmane Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Atelier : Avec l’artiste Tahar Aouidan : les participants seront invités à découvrir la calligraphie arabe et l’écriture phénicienne. A travers une présentation interactive, il retracera histoire et évolution de ces deux systèmes d’écriture en mettant en lumière leurs caractéristiques graphiques et leur influence sur le patrimoine méditerranéen. Les participants pourront ensuite s’initier à la pratique de la calligraphie.
Institut Français de Civilisation Musulmane 52 Rue Guillaume Paradin 69008 Lyon Lyon 69008 Laënnec Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.ifcm-lyon.org
Atelier : Avec l’artiste Tahar Aouidan : les participants seront invités à découvrir la calligraphie arabe et l’écriture phénicienne. A travers une présentation interactive, il retracera histoire et…
©
À voir aussi à Lyon (Métropole de Lyon)
- Je gagne du temps avec l’aide de l’IA, Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon 21 juillet 2026
- L’EVADATION DE LA TOUR FATALE ENFLAMMEE ESPACE GERSON Lyon 22 juillet 2026
- Atelier Cyanotype, 125 Av. Lacassagne, 69003 Lyon, France, Lyon 25 juillet 2026
- Je crée mon premier assistant IA spécialisé (Niv 1), Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon 25 août 2026
- J’apprends à mieux me connaître pour affiner mon projet professionnel (Niv 1), Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon 28 août 2026