Atelier de calligraphie japonaise, Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice

Informations pratiques

Atelier de calligraphie japonaise Dimanche 20 septembre, 13h30, 15h00 Musée départemental des Arts asiatiques de Nice Alpes-Maritimes

Limité à 15 personnes par atelier. Tout public à partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Explorez le patrimoine autrement !

Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous.

Initiez-vous à l’art de la calligraphie japonaise lors de ces ateliers exceptionnels animés par Mme Akamatsu, maître de calligraphie venue spécialement du Japon. Vous découvrirez les concepts fondamentaux et expérimenterez les gestes essentiels de cette discipline traditionnelle.

Musée départemental des Arts asiatiques de Nice 405 promenade des Anglais, 06200 Nice Nice 06299 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.89.04.55.20 https://maa.departement06.fr/musee-des-arts-asiatiques-13422.html [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.mesdemarches06.fr/reservations-en-ligne/programmation-au-fil-de-l-annee-musee-des-arts-asiatiques/ »}] Musée départemental consacré aux cultures et aux arts asiatiques Tram (Ligne 2) : arrêt Parc Phoenix ; arrêts de bus et parkings à proximité

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© musée départemental des arts asiatiques