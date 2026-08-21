Atelier de calligraphie japonaise, Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice
dimanche 20 septembre 2026 · Musée départemental des Arts asiatiques de Nice · Nice
Informations pratiques
Atelier de calligraphie japonaise Dimanche 20 septembre, 13h30, 15h00 Musée départemental des Arts asiatiques de Nice Alpes-Maritimes
Limité à 15 personnes par atelier. Tout public à partir de 10 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
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Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous.
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Musée départemental des Arts asiatiques de Nice 405 promenade des Anglais, 06200 Nice Nice 06299 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.89.04.55.20 https://maa.departement06.fr/musee-des-arts-asiatiques-13422.html [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.mesdemarches06.fr/reservations-en-ligne/programmation-au-fil-de-l-annee-musee-des-arts-asiatiques/ »}] Musée départemental consacré aux cultures et aux arts asiatiques Tram (Ligne 2) : arrêt Parc Phoenix ; arrêts de bus et parkings à proximité
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© musée départemental des arts asiatiques
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