Atelier de caricature avec George Sand Belleville-sur-Loire

Atelier de caricature avec George Sand
2 route de Beaulieu Belleville-sur-Loire Cher
Gratuit
Début : 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-11-28 17:00:00
2026-11-28
CD18 Quand l’exposition inspire le coup de crayon
Atelier de pratique artistique en lien avec les thématiques de l’exposition George Sand, 150 ans de modernité . Tout public à partir de 8 ans 0 .
2 route de Beaulieu Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 13 10 mediatheque@bellevillesurloire.fr
English :
CD18 When the exhibition inspires the pencil stroke
