Atelier de collage Dun-le-Palestel
Atelier de collage Dun-le-Palestel samedi 9 mai 2026.
Dun-le-Palestel
Atelier de collage
4 RUE DE DUNET Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-16
Atelier de collage à l’atelier Number 4
Tarif 25€ par atelier
Rens 06 02 23 99 91 .
4 RUE DE DUNET Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 25 44 helenburgoyne@yahoo.com
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English : Atelier de collage
L’événement Atelier de collage Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Pays Dunois
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