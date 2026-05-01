Dun-le-Palestel

Atelier de collage

4 RUE DE DUNET Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-16

Atelier de collage à l’atelier Number 4

Tarif 25€ par atelier

Rens 06 02 23 99 91 .

4 RUE DE DUNET Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 25 44 helenburgoyne@yahoo.com

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English : Atelier de collage

L’événement Atelier de collage Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Pays Dunois