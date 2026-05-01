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Atelier de collage Dun-le-Palestel

Atelier de collage Dun-le-Palestel

Atelier de collage Dun-le-Palestel samedi 9 mai 2026.

Adresse : 4 RUE DE DUNET

Ville : 23800 Dun-le-Palestel

Département : Creuse

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif

Dun-le-Palestel

Atelier de collage

4 RUE DE DUNET Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :
2026-05-09 2026-05-16

Atelier de collage à l’atelier Number 4
Tarif 25€ par atelier
Rens 06 02 23 99 91   .

4 RUE DE DUNET Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 25 44  helenburgoyne@yahoo.com

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English : Atelier de collage

L’événement Atelier de collage Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Pays Dunois

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