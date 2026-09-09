Atelier de colorisation de photographies anciennes d’Albi, Gérone et Lijiang., Hôtel de ville, Albi

Informations pratiques

Atelier de colorisation de photographies anciennes d’Albi, Gérone et Lijiang. Samedi 19 septembre, 14h00 Hôtel de ville Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Redonnez vie aux photographies anciennes en participant à un atelier de colorisation manuelle, à la manière des premiers coloristes. Petits et grands sont invités à s’approprier des clichés d’archives pour porter un regard nouveau sur le patrimoine et les paysages urbains de ces trois cités. Un atelier créatif animé par les étudiants de l’association Internation’Albi.

L’atelier se déroule dans la cour des Pénitents, accessible aux personnes à mobilité réduite. En cas d’intempéries, il sera transféré dans la salle Jean-Jaurès, non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Hôtel de ville 16 rue de l’Hôtel de Ville, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie En 1728, la ville achète l’hôtel particulier de Saint-Hippolyte puis d’Étienne de Martin, trésorier de France, bâti au XVIIe siècle. Ce bâtiment a abrité un certain temps un « dépôt de mendicité ». Il constitue aujourd’hui le siège principal de la mairie, classé au titre des Monuments historiques depuis 1971.

Cet atelier invite petits et grands à s’approprier des photographies d’archives en les colorisant manuellement, comme le faisaient les premiers coloristes, pour redécouvrir sous un nouveau jour le et…

©Ville d’Albi