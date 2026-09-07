Espace numérique dédié aux Journées européennes du patrimoine d’Albi, Hôtel de ville, Albi

Informations pratiques

Espace numérique dédié aux Journées européennes du patrimoine d’Albi 18 – 20 septembre Hôtel de ville Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T01:30:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T01:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Entrez dans cet espace numérique et découvrez la richesse du patrimoine albigeois.

Des visites virtuelles, accessibles sur albi.fr, vous permettront d’admirer le plafond peint du bureau du maire, orné de végétaux et d’animaux. Les espèces identifiées seront présentées en partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux.

Découvrez également des images consacrées à la restauration des chapelles nord de la collégiale Saint-Salvi, menée au premier semestre 2025.

Plusieurs documentaires compléteront cette découverte : l’histoire des décors de la chapelle Saint-Joseph, restaurée en 2023 dans l’église Saint-Salvi ; « Sauveteurs du patrimoine », consacré à l’exercice du plan de sauvegarde des biens culturels organisé à Saint-Salvi en novembre 2025 ; ainsi qu’une interview de Benoît Merckx, climatologue du patrimoine, qui étudie depuis 2018 l’évolution du climat dans la collégiale Saint-Salvi, notamment dans la crypte.

Accessible depuis le site : albi.fr ou https://albi.fr/espace-numerique-dedie-aux-journees-du-patrimoine-albi

Organisé par la Ville d’Albi

Hôtel de ville 16 rue de l’Hôtel de Ville, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://albi.fr/espace-numerique-dedie-aux-journees-du-patrimoine-albi »}] En 1728, la ville achète l’hôtel particulier de Saint-Hippolyte puis d’Étienne de Martin, trésorier de France, bâti au XVIIe siècle. Ce bâtiment a abrité un certain temps un « dépôt de mendicité ». Il constitue aujourd’hui le siège principal de la mairie, classé au titre des Monuments historiques depuis 1971.

Entrez dans cet espace numérique pour découvrir le riche patrimoine albigeois

© Ville d’Albi