Atelier de conception 3D Place Emile Colongin Grillon
Atelier de conception 3D Place Emile Colongin Grillon mercredi 6 mai 2026.
Grillon
Atelier de conception 3D
Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 08:00:00
fin : 2026-05-13 11:30:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27
Cet atelier vous offrira l’occasion d’apprendre les bases et les techniques de la conception 3D
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Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 89 42 23
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English :
This workshop will give you the opportunity to learn the basics and techniques of 3D design
L’événement Atelier de conception 3D Grillon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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