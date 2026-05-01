Atelier de conception 3D Place Emile Colongin Grillon

Grillon

Atelier de conception 3D

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 08:00:00

fin : 2026-05-13 11:30:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

Cet atelier vous offrira l’occasion d’apprendre les bases et les techniques de la conception 3D

.

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 89 42 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This workshop will give you the opportunity to learn the basics and techniques of 3D design

L’événement Atelier de conception 3D Grillon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes