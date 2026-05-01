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Atelier de conception 3D Place Emile Colongin Grillon

Atelier de conception 3D Place Emile Colongin Grillon mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Place Emile Colongin

Adresse : Maison Milon

Ville : 84600 Grillon

Département : Vaucluse

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Grillon

Atelier de conception 3D

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 08:00:00
fin : 2026-05-13 11:30:00

Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

Cet atelier vous offrira l’occasion d’apprendre les bases et les techniques de la conception 3D
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Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 89 42 23 

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English :

This workshop will give you the opportunity to learn the basics and techniques of 3D design

L’événement Atelier de conception 3D Grillon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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