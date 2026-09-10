Atelier de confection de bijoux en graines, Association kalawachi, Kourou

Informations pratiques

Atelier de confection de bijoux en graines Samedi 19 septembre, 14h00 Association kalawachi Guyane

Limité à 15 personnes – 2 par famille max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Depuis des générations, les communautés amérindiennes de Guyane connaissent, récoltent et transforment les richesses végétales de leur environnement. Les innombrables graines de la forêt, avec leurs formes, leurs tailles, leurs textures et leurs couleurs naturelles, deviennent de véritables éléments de parure.

Guidés par des femmes détentrices de ce savoir-faire, les participants découvriront les différentes graines utilisées pour créer les bijoux et apprendront les gestes traditionnels nécessaires à leur assemblage. Chacun pourra ensuite laisser libre cours à sa créativité et confectionner sa propre parure : collier, bracelet,…

Bien plus qu’un atelier créatif, cette initiation est une invitation à découvrir un patrimoine vivant, transmis de génération en génération, où la forêt devient source de beauté et d’inspiration.

Durée : 2 heures – Initiation à la confection de bijoux en graines amazoniennes.

Venez créer votre propre bijou et repartez avec une pièce unique, façonnée de vos mains !

Association kalawachi Route du degrad saramaca 97310 Kourou Kourou 97310 Guyane Guyane 06 27 26 54 03 https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6 [{« type »: « email », « value »: « centrekalawachi@orange.fr »}] L’association KALAWACHI a créé il y a une quinzaine d’années un centre culturel et touristique amérindien sur la commune de Kourou . Ce Centre vise à valoriser le patrimoine culturel des populations amérindiennes de Guyane en s’appuyant sur :

– Les arts et artisanats traditionnels et actuels

– Des animations et ateliers traditionnels participatifs (vannerie, gravure sur calebasse, confection de bijoux en perles ou en graines, tressage végétal, tableaux motifs ciel de case…)

– de la médiation culturelle, expositions pour tous âges et pour enfants 7 à 14 ans

– Une approche découverte « NATURE » au travers du vécu et de l’histoire des amérindiens : faune et flore, pharmacopée traditionnelle (jardin médicinal) – Sentier découverte en bord de crique Passoura et sur le site

– Les jeux traditionnels kali’na : tir à l’arc, jeu du diable, toupie, tir à la corde…

– Un hébergement en hamac

– Une restauration à base de spécialités culinaires amérindiennes et dérivés https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6

Depuis des générations, les communautés amérindiennes de Guyane connaissent, récoltent et transforment les richesses végétales de leur environnement. Les innombrables graines de la forêt, avec leurs …

©mpalberton