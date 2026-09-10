Une journée au cœur de la culture amérindienne, Association kalawachi, Kourou

Informations pratiques

Une journée au cœur de la culture amérindienne 19 et 20 septembre Association kalawachi Guyane

Ateliers pour enfants, exposition, jeux récréatifs, projection documentaires, tressage natte à fourmis sans réservation – Sur réservation: Ateliers, visite guidée plantes médicinales, repas typique amérindien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00

Pendant toute la durée des Journées du Patrimoine, le Centre amérindien Kalawachi vous ouvre ses portes pour une journée placée sous le signe de la découverte, de la transmission et du partage.

En famille ou entre amis, petits et grands pourront découvrir la culture et les savoir-faire amérindiens à travers de nombreuses animations proposées tout au long de la journée.

Pour les enfants, place au jeu et à la découverte ! Ils pourront tout comme leurs parents s’initier à plusieurs jeux traditionnels kali’na : tir à l’arc, jeu du diable, toupies… Une exposition photographique spécialement conçue pour les 7-14 ans leur permettra également de découvrir, en images, la vie des enfants amérindiens sur le fleuve : leurs jeux, leur quotidien, leur environnement et leur rapport à la nature. Les plus petits pourront quant à eux laisser libre cours à leur imagination lors d’ateliers de coloriage et de peinture inspirés des motifs traditionnels des ciels de case amérindiens.

Tout au long de la journée, vous pourrez également assister à des projections de documentaires, découvrir les différents savoir-faire présentés lors des ateliers et rencontrer celles et ceux qui les font vivre et les transmettent.

Et parce que le patrimoine se découvre aussi par les sens, un temps privilégié sera consacré à la dégustation de kashili, boisson traditionnelle à base de manioc, offerte juste avant le déjeuner aux visiteurs. Pour prolonger cette découverte, un repas traditionnel amérindien sera également proposé à la dégustation : le kashilipo, préparé à base de sauce manioc et accompagné au choix de volaille ou de poisson.

Une journée pour apprendre, jouer, créer, regarder, goûter et surtout partager, dans une ambiance conviviale, à la rencontre des cultures autochtones de Guyane.

Venez passer la journée à Kawawachi !

Animations pour toute la famille • Jeux traditionnels • Exposition jeunesse • Ateliers créatifs • Savoir-faire traditionnels • Documentaires • Dégustation de kachili • Repas traditionnel amérindien

Entrée libre – Animations et ateliers selon programmation

Association kalawachi Route du degrad saramaca 97310 Kourou Kourou 97310 Guyane Guyane 06 27 26 54 03 https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6 [{« type »: « email », « value »: « centrekalawachi@orange.fr »}] L’association KALAWACHI a créé il y a une quinzaine d’années un centre culturel et touristique amérindien sur la commune de Kourou . Ce Centre vise à valoriser le patrimoine culturel des populations amérindiennes de Guyane en s’appuyant sur :

– Les arts et artisanats traditionnels et actuels

– Des animations et ateliers traditionnels participatifs (vannerie, gravure sur calebasse, confection de bijoux en perles ou en graines, tressage végétal, tableaux motifs ciel de case…)

– de la médiation culturelle, expositions pour tous âges et pour enfants 7 à 14 ans

– Une approche découverte « NATURE » au travers du vécu et de l’histoire des amérindiens : faune et flore, pharmacopée traditionnelle (jardin médicinal) – Sentier découverte en bord de crique Passoura et sur le site

– Les jeux traditionnels kali’na : tir à l’arc, jeu du diable, toupie, tir à la corde…

– Un hébergement en hamac

– Une restauration à base de spécialités culinaires amérindiennes et dérivés https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6

Pendant toute la durée des Journées du Patrimoine, le Centre amérindien Kalawachi vous ouvre ses portes pour une journée placée sous le signe de la découverte, de la transmission et du partage.

©centrekalawachi Planète Vision