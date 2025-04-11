Atelier de confection de tartes flambées alsaciennes Kaysersberg Vignoble
vendredi 27 novembre 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Atelier de confection de tartes flambées alsaciennes
6 Rue du Général Rieder Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27 11:00:00
fin : 2026-12-14 15:00:00
Date(s) :
2026-11-27 2026-12-04 2026-12-11 2026-12-18
Vous avez envie d’une tarte flambée bien gratinée. Choisissez vos ingrédients et régalez-vous le temps d’une pause déjeuner (contacter le domaine 24h à l’avance).
Une tarte flambée bien gratinée et typiquement alsacienne ça vous tente ?
La famille Haas vous propose un atelier de confection dans une ambiance conviviale. Vous avez le choix des ingrédients pour garnir votre fond de tarte gruyère, jambon… à vous de décider.
Vous pouvez la déguster sur place accompagnée d’un délicieux verre de vin du domaine ou l’emporter.
Contacter le domaine directement 24h à l’avance. .
6 Rue du Général Rieder Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 12 58 b.haas.fils@wanadoo.fr
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English :
You’re in the mood for a tarte flambée au gratin. Choose your ingredients and enjoy a lunch break (contact the winery 24 hours in advance).
L’événement Atelier de confection de tartes flambées alsaciennes Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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