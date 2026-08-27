Atelier de conversation en français à la bibliothèque Aimé Césaire ( Paris 14e) Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Informations pratiques

Vous êtes apprenants de la langue française ce moment est fait pour vous !

À chaque séance autour d’un café ou d’un thé, venez discuter et améliorer votre français.

Niveau intermédiaire conseillé

adultes, sur entrée libre

La bibliothèque est fermée au public le jeudi matin, l’interphone étant en panne il vous faut téléphoner au 01 45 41 24 74 (numéro de téléphone de la bibliothèque) afin que l’on puisse vous ouvrir. Merci pour votre compréhension.

On échange, on se raconte, on se rencontre… En français à la Bibliothèque Aimé Césaire

Le jeudi 17 décembre 2026

de 11h00 à 12h00

Le jeudi 03 décembre 2026

de 11h00 à 12h00

Le jeudi 19 novembre 2026

de 11h00 à 12h00

Le jeudi 05 novembre 2026

de 11h00 à 12h00

Le jeudi 22 octobre 2026

de 11h00 à 12h00

Le jeudi 08 octobre 2026

de 11h00 à 12h00

Le jeudi 10 septembre 2026

de 11h00 à 12h00

Le jeudi 24 septembre 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T14:00:00+02:00

fin : 2026-12-17T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-10T11:00:00+02:00_2026-09-10T12:00:00+02:00;2026-09-24T11:00:00+02:00_2026-09-24T12:00:00+02:00;2026-10-08T11:00:00+02:00_2026-10-08T12:00:00+02:00;2026-10-22T11:00:00+02:00_2026-10-22T12:00:00+02:00;2026-11-05T11:00:00+02:00_2026-11-05T12:00:00+02:00;2026-11-19T11:00:00+02:00_2026-11-19T12:00:00+02:00;2026-12-03T11:00:00+02:00_2026-12-03T12:00:00+02:00;2026-12-17T11:00:00+02:00_2026-12-17T12:00:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



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