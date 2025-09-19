Atelier de conversation en français Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris vendredi 19 septembre 2025.

Rien de tel pour se sentir à l’aise dans une langue étrangère que de s’exprimer à l’oral sans la contrainte d’un cours. C’est ce qu’on fait ici, sur divers sujets qui viennent au fil de l’eau, dans un groupe tout niveau.

Chaque semaine, on échange, on se raconte, on se rencontre autour d’un café… en français.

Le vendredi à 17h30, hors vacances scolaires

Du vendredi 19 septembre 2025 au vendredi 26 juin 2026 :

vendredi

de 17h30 à 18h30

gratuit

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-19T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-26T21:30:00+02:00

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Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

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