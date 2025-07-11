Atelier de conversation Français Langue Etrangère Médiathèque Virginia Woolf Paris

Un rendez-vous hebdomadaire pour pratiquer le français comme langue étrangère. Venez discuter de thèmes variés, ou jouer avec d’autres apprenant.es !

L’atelier est gratuit, ouvert à toutes et tous, sans inscription, et si vous souhaitez obtenir plus de précisions, vous pouvez nous contacter à : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

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The librarians at the Virginia Woolf Library host a French conversation workshop for foreigners every Friday from 11:00 a.m. to 12:00 p.m., where we share a friendly moment in French on various topics or through board games.

A weekly gathering to practice French as a foreign language. Discuss a variety of topics or play with other learners!

The workshop is free, open to all, and no registration is required. If you would like more information, you can contact us at mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

Les bibliothécaires de la médiathèque Virginia Woolf animent tous les vendredis de 11h à 12h un atelier de conversation Français Langue Étrangère où nous partageons un moment convivial en français sur des thèmes variés ou autour de jeux de société.

Du vendredi 11 juillet 2025 au vendredi 18 décembre 2026 :

vendredi

de 11h00 à 12h00

gratuit

Ouvert à toutes et tous sans inscription.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-11T14:00:00+02:00

fin : 2026-12-18T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-07-11T11:00:00+02:00_2025-07-11T12:00:00+02:00;2025-07-18T11:00:00+02:00_2025-07-18T12:00:00+02:00;2025-07-25T11:00:00+02:00_2025-07-25T12:00:00+02:00;2025-08-01T11:00:00+02:00_2025-08-01T12:00:00+02:00;2025-08-08T11:00:00+02:00_2025-08-08T12:00:00+02:00;2025-08-15T11:00:00+02:00_2025-08-15T12:00:00+02:00;2025-08-22T11:00:00+02:00_2025-08-22T12:00:00+02:00;2025-08-29T11:00:00+02:00_2025-08-29T12:00:00+02:00;2025-09-05T11:00:00+02:00_2025-09-05T12:00:00+02:00;2025-09-12T11:00:00+02:00_2025-09-12T12:00:00+02:00;2025-09-19T11:00:00+02:00_2025-09-19T12:00:00+02:00;2025-09-26T11:00:00+02:00_2025-09-26T12:00:00+02:00;2025-10-03T11:00:00+02:00_2025-10-03T12:00:00+02:00;2025-10-10T11:00:00+02:00_2025-10-10T12:00:00+02:00;2025-10-17T11:00:00+02:00_2025-10-17T12:00:00+02:00;2025-10-24T11:00:00+02:00_2025-10-24T12:00:00+02:00;2025-10-31T11:00:00+02:00_2025-10-31T12:00:00+02:00;2025-11-07T11:00:00+02:00_2025-11-07T12:00:00+02:00;2025-11-14T11:00:00+02:00_2025-11-14T12:00:00+02:00;2025-11-21T11:00:00+02:00_2025-11-21T12:00:00+02:00;2025-11-28T11:00:00+02:00_2025-11-28T12:00:00+02:00;2025-12-05T11:00:00+02:00_2025-12-05T12:00:00+02:00;2025-12-12T11:00:00+02:00_2025-12-12T12:00:00+02:00;2025-12-19T11:00:00+02:00_2025-12-19T12:00:00+02:00;2025-12-26T11:00:00+02:00_2025-12-26T12:00:00+02:00;2026-01-02T11:00:00+02:00_2026-01-02T12:00:00+02:00;2026-01-09T11:00:00+02:00_2026-01-09T12:00:00+02:00;2026-01-16T11:00:00+02:00_2026-01-16T12:00:00+02:00;2026-01-23T11:00:00+02:00_2026-01-23T12:00:00+02:00;2026-01-30T11:00:00+02:00_2026-01-30T12:00:00+02:00;2026-02-06T11:00:00+02:00_2026-02-06T12:00:00+02:00;2026-02-13T11:00:00+02:00_2026-02-13T12:00:00+02:00;2026-02-20T11:00:00+02:00_2026-02-20T12:00:00+02:00;2026-02-27T11:00:00+02:00_2026-02-27T12:00:00+02:00;2026-03-06T11:00:00+02:00_2026-03-06T12:00:00+02:00;2026-03-13T11:00:00+02:00_2026-03-13T12:00:00+02:00;2026-03-20T11:00:00+02:00_2026-03-20T12:00:00+02:00;2026-03-27T11:00:00+02:00_2026-03-27T12:00:00+02:00;2026-04-03T11:00:00+02:00_2026-04-03T12:00:00+02:00;2026-04-10T11:00:00+02:00_2026-04-10T12:00:00+02:00;2026-04-17T11:00:00+02:00_2026-04-17T12:00:00+02:00;2026-04-24T11:00:00+02:00_2026-04-24T12:00:00+02:00;2026-05-01T11:00:00+02:00_2026-05-01T12:00:00+02:00;2026-05-08T11:00:00+02:00_2026-05-08T12:00:00+02:00;2026-05-15T11:00:00+02:00_2026-05-15T12:00:00+02:00;2026-05-22T11:00:00+02:00_2026-05-22T12:00:00+02:00;2026-05-29T11:00:00+02:00_2026-05-29T12:00:00+02:00;2026-06-05T11:00:00+02:00_2026-06-05T12:00:00+02:00;2026-06-12T11:00:00+02:00_2026-06-12T12:00:00+02:00;2026-06-19T11:00:00+02:00_2026-06-19T12:00:00+02:00;2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T12:00:00+02:00;2026-07-03T11:00:00+02:00_2026-07-03T12:00:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-07-24T11:00:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00;2026-07-31T11:00:00+02:00_2026-07-31T12:00:00+02:00;2026-08-07T11:00:00+02:00_2026-08-07T12:00:00+02:00;2026-08-14T11:00:00+02:00_2026-08-14T12:00:00+02:00;2026-08-21T11:00:00+02:00_2026-08-21T12:00:00+02:00;2026-08-28T11:00:00+02:00_2026-08-28T12:00:00+02:00;2026-09-04T11:00:00+02:00_2026-09-04T12:00:00+02:00;2026-09-11T11:00:00+02:00_2026-09-11T12:00:00+02:00;2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T12:00:00+02:00;2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T12:00:00+02:00;2026-10-02T11:00:00+02:00_2026-10-02T12:00:00+02:00;2026-10-09T11:00:00+02:00_2026-10-09T12:00:00+02:00;2026-10-16T11:00:00+02:00_2026-10-16T12:00:00+02:00;2026-10-23T11:00:00+02:00_2026-10-23T12:00:00+02:00;2026-10-30T11:00:00+02:00_2026-10-30T12:00:00+02:00;2026-11-06T11:00:00+02:00_2026-11-06T12:00:00+02:00;2026-11-13T11:00:00+02:00_2026-11-13T12:00:00+02:00;2026-11-20T11:00:00+02:00_2026-11-20T12:00:00+02:00;2026-11-27T11:00:00+02:00_2026-11-27T12:00:00+02:00;2026-12-04T11:00:00+02:00_2026-12-04T12:00:00+02:00;2026-12-11T11:00:00+02:00_2026-12-11T12:00:00+02:00;2026-12-18T11:00:00+02:00_2026-12-18T12:00:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4-12 rue Germaine Krull 75013 Paris

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