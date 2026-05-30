ATELIER DE CONVERSATION Montpellier
vendredi 18 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
ATELIER DE CONVERSATION
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20 2026-11-27 2026-12-04 2026-12-11 2026-12-18
Des moments d’échanges conviviaux en français.
Ces moments d’échanges en français s’adressent à des personnes allophones de tous horizons, de toutes nationalités et origines sociales, dont le niveau de français leur permet au moins de suivre une conversation. Les ateliers sont animés par les bibliothécaires.
Tous les vendredis, hors vacances scolaires. .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
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English : ATELIER DE CONVERSATION
Friendly exchanges in French.
L’événement ATELIER DE CONVERSATION Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES
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