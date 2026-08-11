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AGENDA · Pacé

Atelier de conversation Totems Pacé

mardi 8 décembre 2026 · Totems · Pacé

Informations pratiques

Début
mardi 8 décembre 2026
Fin
mardi 8 décembre 2026
Lieu
Totems
Adresse
12 Chemin de la Métairie - 35740 Pacé
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine

Atelier de conversation Totems Pacé Mardi 8 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le français n’est pas votre langue maternelle et vous souhaitez discuter en français durant un moment convivial ? Rejoignez-nous !

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Mardi 8 décembre à 15h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-08T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-08T16:30:00.000+01:00

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http://www.totems.bzh/  

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10


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