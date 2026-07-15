Informations pratiques

Massegros Causses Gorges

ATELIER DE COUTURE AU RECOUX

Salle de la Mairie Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’Association Atout sport et culture met en place un atelier couture ouvert à tous à la salle de la mairie du Recoux. Inscriptions le 12 septembre.

Que vous soyez novices ou plus aguerris, vous serez accompagnés dans la réalisation de tous vos projets et vous apprendrez les différentes techniques pour parfaire vos créations.

Renseignements au 04 66 48 88 08 auprès de l’office de tourisme.

L’Association Atout sport et culture met en place un atelier couture ouvert à tous à la salle de la mairie du Recoux. Inscriptions le 12 septembre.

Que vous soyez novices ou plus aguerris, vous serez accompagnés dans la réalisation de tous vos projets et vous apprendrez les différentes techniques pour parfaire vos créations.

Renseignements au 04 66 48 88 08 auprès de l’office de tourisme. .

Salle de la Mairie Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

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English :

The Atout sport et culture Association is organizing a sewing workshop open to everyone at the Recoux Town Hall. Registration on September 12.

Whether you’re a beginner or more experienced, you’ll receive guidance on bringing all your projects to life and learn various techniques to perfect your creations.

For more information, call 04 66 48 88 08 at the tourist office.

L’événement ATELIER DE COUTURE AU RECOUX Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-07-15 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn