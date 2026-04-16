FÊTE DE SAINT-ROME DE DOLAN Massegros Causses Gorges
FÊTE DE SAINT-ROME DE DOLAN Massegros Causses Gorges samedi 22 août 2026.
Massegros Causses Gorges
FÊTE DE SAINT-ROME DE DOLAN
Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Venez participer à la Fête de Saint-Rome de Dolan !
Samedi Ball trap, Pièce de théâtre à la salle des fêtes, Apéro Tapas, Soirée concert.
Dimanche Messe (église du village),après-midi à thème, Restauration, Pétanque, BallTrap et jeux pour enfants, Apéro dansant, concert avec Philippe Rech (restauration sur place) et Repas.
Plus d’informations à venir…..
Venez participer à la Fête de Saint-Rome de Dolan !
Samedi Ball trap, Pièce de théâtre à la salle des fêtes, Apéro Tapas, Soirée concert.
Dimanche Messe (église du village),après-midi à thème, Restauration, Pétanque, BallTrap et jeux pour enfants, Apéro dansant, concert avec Philippe Rech (restauration sur place) et Repas.
Plus d’informations à venir….. .
Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie comitesaintromededolan@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in Dolan’s Fête de Saint-Rome!
Saturday: Ball trap, Play in the village hall, Apéro Tapas, Concert evening.
Sunday: Mass (village church), themed afternoon, Catering, Pétanque, BallTrap and children’s games, Apéro dance, concert with Philippe Rech (catering on site) and Meal.
More information to come…..
L’événement FÊTE DE SAINT-ROME DE DOLAN Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
À voir aussi à Massegros Causses Gorges (Lozère)
- SOIRÉE GATEAU Salle des fêtes Massegros Causses Gorges 18 avril 2026
- CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE Massegros Causses Gorges 18 avril 2026
- MOTARDS SOLIDAIRES Massegros Causses Gorges 25 avril 2026
- LE POINT SUBLIME CAUQUENAS LE MASSEGROS Massegros Causses Gorges Lozère 1 mai 2026
- LA MALÈNE LE PAS DE SOUCY Massegros Causses Gorges Lozère 1 mai 2026