Massegros Causses Gorges

FÊTE DE SAINT-ROME DE DOLAN

Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Venez participer à la Fête de Saint-Rome de Dolan !

Samedi Ball trap, Pièce de théâtre à la salle des fêtes, Apéro Tapas, Soirée concert.

Dimanche Messe (église du village),après-midi à thème, Restauration, Pétanque, BallTrap et jeux pour enfants, Apéro dansant, concert avec Philippe Rech (restauration sur place) et Repas.

Plus d’informations à venir…..

Venez participer à la Fête de Saint-Rome de Dolan !

Samedi Ball trap, Pièce de théâtre à la salle des fêtes, Apéro Tapas, Soirée concert.

Dimanche Messe (église du village),après-midi à thème, Restauration, Pétanque, BallTrap et jeux pour enfants, Apéro dansant, concert avec Philippe Rech (restauration sur place) et Repas.

Plus d’informations à venir….. .

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie comitesaintromededolan@gmail.com

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English :

Come and take part in Dolan’s Fête de Saint-Rome!

Saturday: Ball trap, Play in the village hall, Apéro Tapas, Concert evening.

Sunday: Mass (village church), themed afternoon, Catering, Pétanque, BallTrap and children’s games, Apéro dance, concert with Philippe Rech (catering on site) and Meal.

More information to come…..

L’événement FÊTE DE SAINT-ROME DE DOLAN Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn