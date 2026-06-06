VERNISSAGE DE L’EXPOSITION À CAUVEL PATRICE GENIEZ ET ROBERT PUJOL Massegros Causses Gorges

Massegros Causses Gorges

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION À CAUVEL PATRICE GENIEZ ET ROBERT PUJOL

Cauvel Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Les Amis de Cauvel présentent dès maintenant sur le terrain sectionnal à l’entrée du hameau et sous la voûte de l’ancienne aire de dépiquage, des sculptures de Robert Pujol. Celles-ci viennent en écho aux photographies animalières de Patrice Geniez.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 21 août à partir de 18 h et sera accompagné d’un spectacle dont nous reparlerons et du verre de l’amitié.

Les Amis de Cauvel présentent dès maintenant sur le terrain sectionnal à l’entrée du hameau et sous la voûte de l’ancienne aire de dépiquage, des sculptures de Robert Pujol. Celles-ci viennent en écho aux photographies animalières de Patrice Geniez.

Patrice est un photographe amoureux inconditionnel de la couleur, des détails subtils et des moments fugaces. Chaque image choisie est une ode à la beauté naturelle, une célébration de la vie secrète des bêtes.

Autodidacte et ancien berger, Robert Pujol raconte une histoire, une terre et des hommes. Originaire d’Occitanie où il expose régulièrement, il puise dans les vieux outils agricoles la matière de son art sculptural. Ses sculptures reflètent son attachement au monde paysan et nous invitent au rêve et au questionnement.

Le vernissage de l’exposition augmentée de nombreuses autres œuvres qui seront mises à la vente aura lieu le 21 août à partir de 18 h et sera accompagné d’un spectacle dont nous reparlerons et du verre de l’amitié. .

Cauvel Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie

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English :

The Friends of Cauvel are now presenting sculptures by Robert Pujol on the sectional plot at the entrance to the hamlet, under the vaulted ceiling of the former threshing floor. These echo Patrice Geniez?s wildlife photographs.

The opening of the exhibition will take place on August 21 at 6pm, and will be accompanied by a show, which we’ll be talking about later, and a friendly drink.

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION À CAUVEL PATRICE GENIEZ ET ROBERT PUJOL Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-06-06 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn