Massegros Causses Gorges

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EGLISE DE LA PIGUIÈRE

Eglise de La Piguière Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’église de La Piguière ouvre ses portes à la visite de 10h à 12h et de 14h 18h30.

Visite libre de l’église.

Explorez l’église avec les trésors qu’elle recèle (peintures murales, relique de sainte Philomène, manuscrit et pièce Napoléon III).

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’église de La Piguière ouvre ses portes à la visite de 10h à 12h et de 14h 18h30.

Visite libre de l’église, sans réservation.

Sous l’égide des Amis de l’Église de La Piguière (A.E.L.P.I.) — anciennement Association pour la sauvegarde de l’église de La Piguière — plusieurs chantiers de restauration récents ont été menés pour préserver ce patrimoine précieux.

️ Venez en apprendre davantage sur les travaux réalisés, les enjeux de conservation et l’engagement de ses défenseurs passionnés.

Gratuit pour tous. Sans réservation. .

Eglise de La Piguière Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

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English :

On the occasion of the European Heritage Days, the church of La Piguière opens its doors to visitors from 10am to 12pm and from 2pm to 6.30pm.

Free tour of the church.

Explore the church and its treasures (wall paintings, relic of St. Philomena, manuscript and Napoleon III coin).

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EGLISE DE LA PIGUIÈRE Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-05-20 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn