Visite guidée de l’église de la Piguière, Église de la Piguière, Massegros Causses Gorges

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de la Piguière 19 et 20 septembre Église de la Piguière Lozère

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église en compagnie de bénévoles, avec une présentation des différentes statues et peintures qu’elle abrite.

Église de la Piguière La Piguière, 48500 Massegros-Causses-Gorges Massegros Causses Gorges 48500 Saint-Georges-de-Lévéjac Lozère Occitanie Cet édifice datant du XIXe siècle est doté d’un toit en lauzes, rénové en 2010. L’intérieur, entièrement peint, ne renferme pas moins que la relique de sainte Philomène, un manuscrit et une pièce de Napoléon III…

Au fil des années, l’église a bénéficié de nombreuses restaurations, grâce à l’Association pour la Sauvegarde de l’Église de La Piguière. A partir de la Canourgue D998 puis D46 direction Les Vignes.

Visite de l’église par des bénévoles

©Sébastien SAHUQUET