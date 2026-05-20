Massegros Causses Gorges

CRÈCHE ET SAPIN DE L’ÉGLISE DE LA PIGUIÈRE

Eglise de La Piguière Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-14

fin : 2027-01-17

Date(s) :

2026-12-14

Les amis de l’Église de La Piguière vous invitent à voir la crèche de noël créée à votre intention .De la 2ème quinzaine de décembre à la 1ere quinzaine de janvier de 8h à 20h.

Gratuit.

Les amis de l’Église de La Piguière vous invitent à voir la crèche de noël créée à votre intention .De la 2ème quinzaine de décembre à la 1ere quinzaine de janvier de 8h à 20h.

Gratuit. .

Eglise de La Piguière Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 87 07 piguiereglise@orange.fr

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English :

The friends of the La Piguière church invite you to see the Christmas crib created for you, from the 2nd half of December to the 1st half of January, from 8am to 8pm.

Free admission.

L’événement CRÈCHE ET SAPIN DE L’ÉGLISE DE LA PIGUIÈRE Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-05-20 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn