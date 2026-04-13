Atelier de création artistique en famille, Musée départemental Maurice Denis, Saint-Germain-en-Laye

Atelier de création artistique en famille Samedi 23 mai, 19h30 Musée départemental Maurice Denis Yvelines

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Pour la nuit des Musées, le Musée maurice Denis vous ouvre gratuitement ses portes pour vous faire découvrir sa nouvelle exposition : « Maurice denis collectionneur : Bonnard, Gauguin, Sérusier ».

A cette occasion, un atelier de création artistique pour les familles et les enfants à partir de 6 ans, vous sera proposé en continu par une médiatrice culturelle de 19h 30 à 22h :

« Reproduire une oeuvre à l’aquarelle en gardant à l’identique les couleurs, les lignes. Y insérer un autre dessin, invisible le jour mais qui apparaît la nuit, avec de la peinture phosphorescente. Cette oeuvre révèle ainsi, lorsque les lumières s’éteignent, une autre histoire »

Musée départemental Maurice Denis 2bis Rue Maurice Denis, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 0139078787 http://www.musee-mauricedenis.fr Maurice Denis (1870-1943), l’un des principaux membres du groupe des Nabis, est un artiste prolifique aux talents multiples, à la fois peintre et théoricien, décorateur, peintre-verrier, graveur et illustrateur. Il participe également à la fondation des Ateliers d’art sacré en 1919. Ayant toujours vécu à Saint-Germain-en-Laye, il fait construire sur ce site en 1912 un grand atelier pour y réaliser le décor du Théâtre des Champs-Élysées qui lui a été commandé. Il acquiert ensuite le domaine en 1914, transformant le bâtiment principal en maison familiale. Avec le concours d’Auguste Perret, il rénove l’ancienne chapelle, qu’il décore entièrement de peintures murales et de vitraux. Le jardin, planté de grands arbres, s’offre comme un prolongement naturel à la contemplation des œuvres présentées dans le musée. Le peintre Maurice Denis a vécu les trente dernières années de sa vie dans cette belle bâtisse, ancien hôpital général royal de la fin du XVIIe siècle, qu’il rebaptisa « Le Prieuré ».. propriete /gestion : Propriété du Conseil départemental des Yvelines,

Atelier de création artistique en famille

©Jean- Edouard Vuillard