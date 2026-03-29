Atelier de création de Chapeaux animé par Claire Vallery Bibliothèque Buffon Paris

« Venez partager un moment en famille autour d’histoires drôles et étonnantes où les chapeaux s’envolent et deviennent des super-héros. Après la lecture, place à la créativité : chaque enfant, avec l’aide de son parent, fabrique un chapeau haut de forme en papier, qu’il pourra personnaliser pour le rendre unique. »

Venez participer à un atelier créatif parent/enfant

Le samedi 06 juin 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T11:30:00+02:00

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

+33155432525 bibliotheque.buffon@paris.fr https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR



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