Atelier de création de Chapeaux animé par Claire Vallery Bibliothèque Buffon Paris

Atelier de création de Chapeaux animé par Claire Vallery Bibliothèque Buffon Paris

Atelier de création de Chapeaux animé par Claire Vallery Bibliothèque Buffon Paris samedi 6 juin 2026.

« Venez partager un moment en famille autour d’histoires drôles et étonnantes où les chapeaux s’envolent et deviennent des super-héros. Après la lecture, place à la créativité : chaque enfant, avec l’aide de son parent, fabrique un chapeau haut de forme en papier, qu’il pourra personnaliser pour le rendre unique.  »

Venez participer à un atelier créatif parent/enfant
Le samedi 06 juin 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T11:30:00+02:00

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon  75005 Paris
+33155432525 bibliotheque.buffon@paris.fr https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR


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